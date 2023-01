Ste videli pogrešano Tadejo iz Kranja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Radovljica so bili danes dopoldne obveščeni o pogrešani 35-letni Tadeji Žagar iz Kranja, so sporočili s kranjske policijske postaje.

Tadeja Žagar je visoka okoli 165 centimetrov, močnejše postave, daljših svetlorjavih las in nosi očala. Oblečena je bila v črne pajkice, rumen pulover in sivo bundo. Obuta je v športne čevlje, so sporočili s policije.

Pogrešana je bila opažena danes med 9.00 in 9.30 na območju Begunj na Gorenjskem ter okoli 14.30 na Trgu Osvobodilne fronte v Ljubljani. Gre za osebo, ki potrebuje pomoč in nujno zdravstveno oskrbo.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija prosi javnost za informacije. Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Radovljica na telefon (04) 537 78 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.