Ste med tistimi, ki boste danes na račun prejeli (vsaj) 50 evrov?

Otrokom do polnoletnosti s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji je sicer po sedmem protikoronskem paketu solidarnostni dodatek namenjen v višini 50 evrov. Tisti, ki niso prejemniki otroškega dodatka, a so oddali vlogo za izplačilo, bodo solidarnostni dodatek prejeli do 31. marca. Solidarnostni dodatek bodo do konca marca prejeli tudi upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka.

Še nekaj novosti

Solidarnostni dodatek za velike družine znaša 100 evrov za družine s tremi otroki in 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Dodatek za nego otroka je za mesece oktober, november in december 2020 višji za 100 evrov na mesec.

Do nedelje je predvideno tudi izplačilo dodatka za študente, ki so vlogo zanj oddali do 25. januarja. Tistim, ki so ali bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja, bo solidarnostni dodatek izplačan v februarju, poroča STA.