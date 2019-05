Stara slovenska tradicija izdelovanja gorjuških pip počasi izumira #video

Gorjuše so mirna vasica ob cesti, ki bohinjske konce povezuje s Pokljuko. Obiskali smo Srečka Lotriča, enega od le še dveh izdelovalcev gorjuških pip. Gre za avtohtono slovensko pipo, ki je stoletja visela iz ust mornarjev, lovcev, rudarjev in čebelarjev po vsem svetu.

"Izdelovanje pip je naša slovenska obrt, stara približno 250 let oziroma še več. Včasih so pipe izdelovali pri štirinajstih hišah, danes pa to ohranjava samo dva," pojasnjuje Srečo Lotrič. "Pri nas je izdeloval pipe že stari oče, potem še moj oče. Jaz pa sem se odločil, da tradicijo nadaljujem, da izdelovanje pip ne bi tonilo v pozabo" pripoveduje.

Čeprav se je v mladosti odločil za drug poklic, je na koncu le klonil želji očeta. "Ko je bil moj oče bolan sem se začel spoznavati z orodjem, posledično sem dobil tudi navdih za izdelovanje," tako o svojih začetkih pripoveduje Lotrič.

Za celoten postopek izdelave poskrbi sam

Lotrič se pri izdelovanju pip ne poslužuje že narejenih kosov. "Nobene stvari ne kupim. Vsak kos naredim sam, vse je ročno delo, zato gre za čiste unikate," pravi. Obrtnik se pri delu sprosti, a priznava, da si za izdelovanje pip vzame čas. "Včasih najlažje delam ponoči med poslušanjem glasbe".

Za končni izdelek potrebuje tri do štiri dni. Čeprav od pip ne zasluži dovolj za življenje, ga to ne moti. "To počnem zato, da obrt ne zamre. Šele sedaj razumem očeta," priznava in dodaja, da ga skrbi, kako bo s tradicijo izdelovanja gorjuških pip v prihodnje.