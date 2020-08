Štajerska varda kazensko ovadila ormoške občinske svetnike #video

Štajerska varda je danes sporočila, da je vložila kazensko ovadbo zoper del svetnikov Občine Ormož, ki so ji odrekli gostoljubje. Med drugim svetnikom očita zlorabo uradnega položaja in uradnih pravic, javno spodbujanje sovraštva in obrekovanje.

Kot je v današnjem sporočilu za javnost zapisal vodja varde Andrej Šiško, so vložili kazensko ovadbo zoper člane svetniške skupine Lista Gradimo prihodnost skupaj (GPS). Ti so po njegovem prepričanju zlorabili svoj položaj, s tem ko so "na podlagi laži, izmišljotin in konstruktov sprožili postopek v občinskem svetu", piše STA.

Šiško kazensko ovadil štiri člane GPS

Na predlog GPS je občinski svet konec junija sprejel sklep, s katerim je Ormož jasno sporočil pripadnikom t. i. varde, da na območju te občine niso zaželeni. S tem so se občinski svetniki odzvali na informacije, po katerih naj bi člani varde patruljirali po njihovih krajih in celo nadlegovali tuje turiste.

Poleg omenjenih občinskih svetnikov je Šiško kazensko ovadil še štiri člane GPS, ker naj bi širili neresnične trditve z namenom škodovati časti in dobremu imenu Štajerske varde in drugih takšnih skupin. "Ovadeni so pri svojem kaznivem početju delovali kot hudodelska združba, saj so dejanja skupaj načrtovali, se na posamezne konstrukte in laži medsebojno sklicevali in kazniva dejanja tudi skupaj izvajali," poudarja Šiško.

Podobno kot v Ormožu so pred dnevi odrekli gostoljubje Štajerski vardi v Slovenskih Konjicah. Župan Darko Ratajc je v izjavi s podžupanom ter občinskimi svetniki izrazil nasprotovanje morebitni organizaciji tabora Štajerske varde v njihovi občini ter poudaril, da uniformirani pripadniki te in preostalih paravojaških skupin v občini niso zaželeni. Že pred Ormožem so ravnanje vardistov kritizirali v Slovenski Bistrici, še navaja STA.