Sredstva za opravljanje zdravstvenih storitev najbolj izkoristili zasebniki

Na ministrstvu za zdravje so predstavili preliminarne podatke o plačevanju vseh zdravstvenih storitev po realizaciji na podlagi izhodnega covidnega zakona. Kot kaže, so ukrep, glede na prejeta sredstva za opravljanje dodatnih zdravstvenih storitev v primerjavi s siceršnjim lanskim načrtom, najbolj izkoristili zasebniki s koncesijo.

Analiza, ki jo je na današnji novinarski konferenci predstavil direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder, zajema obdobje od septembra do decembra 2022.

Objavljen je seznam prvih podatkov o prejetih finančnih sredstvih zaradi opravljanja dodatnih zdravstvenih storitev na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covid-19 na področju zdravstva oziroma izhodnega covidnega zakona.

Univerzitetna klinična centra

V tem obdobju sta oba univerzitetna klinična centra (UKC), ljubljanski in mariborski, skupaj opravila za 18,5 milijona evrov dodatnih zdravstvenih storitev, kar predstavlja 2,5 odstotka od za lansko leto sicer načrtovanih storitev. Od tega je UKC Ljubljana opravil za 13,2 milijona dodatnih storitev, UKC Maribor pa za 5,3 milijona evrov.

Zasebniki s koncesijo

Zasebniki zdravstveni zavodi s koncesijo so v enakem obdobju opravili za 14,6 milijona evrov dodatnih storitev, kar predstavlja skoraj 25 odstotkov vrednosti njihovih za lansko leto sicer predhodno načrtovanih storitev. Največ denarja so za opravljanje dodatnih storitev prejeli v Estetiki Fabjan, in sicer 1,5 milijona evrov.

Bolnišnice

15 slovenskih javnih bolnišnic je v štirimesečnem obdobju opravilo za 13,9 milijona dodatnih storitev. To predstavlja 2,1 odstotka vrednosti sicer načrtovanih zdravstvenih storitev za lansko leto. Največ denarja za opravljanje dodatnih storitev je prejel Onkološki inštitut Ljubljana, in sicer za 2,9 milijona evrov, najmanj pa Bolnišnica Topolšica, za 142.000 evrov.

Zdravstveni domovi

Zdravstveni domovi so v omenjenem obdobju opravili za 13,6 milijona evrov dodatnih storitev, kar predstavlja 3,5 odstotka njihovega letnega načrta za lansko leto. Največ denarja za opravljanje storitev nad realizacijo je prejel Zdravstveni dom (ZD) Kranj, in sicer 1,5 milijona evrov, najmanj pa ZD Slovenj Gradec.

Psihiatrične bolnišnice

Štiri psihiatrične bolnišnice so v štirih mesecih opravile za 2,8 milijona evrov dodatnih storitev. To predstavlja 5,2 odstotka vrednosti sicer načrtovanih zdravstvenih storitev za lansko leto. Največ denarja za opravljanje dodatnih storitev je prejela Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, in sicer 1,5 milijona evrov, najmanj pa Psihiatrična bolnišnica Idrija.