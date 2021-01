Srečanje trilateralne strokovne skupine o Jadranu bo 20. januarja v Rimu

Srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije - Anžeta Logarja, Gordana Grlič Radmana in Luigija Di Maia, na katerem so razpravljali o priložnostih za skupno sodelovanje v jadranskem prostoru.

Delovno srečanje predstavnikov Hrvaške, Italije in Slovenije glede razglasitve hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu bo 20. januarja v Rimu, so napovedali na današnji seji hrvaške vlade. Sprejeli so tudi sklep, da bo Hrvaška uveljavila svojo izključno gospodarsko cono s 1. februarjem.

Hrvaški parlament je 18. decembra z veliko večino podprl odločitev hrvaške vlade o razglasitvi izključne gospodarske cone v Jadranskem morju, spomni STA.

Dan zatem je v Trstu sledilo tristransko srečanje zunanjih ministrov Hrvaške, Italije in Slovenije, Gordana Grlića Radmana, Luigia Di Maia in Anžeta Logarja na temo izključne hrvaške in italijanske gospodarske cone v Jadranu. Ministri so na srečanju uskladili skupno izjavo o sodelovanju pri upravljanju Jadrana, a dokumenta niso podpisali. Napovedali so novo trilateralno srečanje na ravni strokovnjakov.

Kot je na današnji seji hrvaške vlade napovedal državni sekretar na hrvaškem zunanjem ministrstvu Frano Matušić, bo delovno srečanje na ekspertni ravni 20. januarja v Rimu. Hrvaško delegacijo bo vodila njegova kolegica, državna sekretarka Andreja Metelko Zgombić, je sporočil po pisanju STA.

Matušić je predstavil tudi amandma hrvaške vlade na odločitev o razglasitvi hrvaške izključne gospodarske cone v Jadranu. Določili so, da bodo hrvaško izključno gospodarsko cono uveljavili s 1. februarjem letos.