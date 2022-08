Spremembe v Gibanju Svoboda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Arčonom je stranka tako poleg Marte Kos in Danijela Bešiča Loredana dobila tretjega podpredsednika.

Z Arčonom je stranka tako poleg Marte Kos in Danijela Bešiča Loredana dobila tretjega podpredsednika. Foto: STA

Svet stranke Gibanje Svoboda je na četrtkovi seji za tretjega podpredsednika stranke imenoval Mateja Arčona, sicer ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predsednik stranke Robert Golob pa je za novo generalno sekretarko imenoval poslanko Svobode Tamaro Kozlovič, so v stranki zapisali na Twitterju.

Mesto generalnega sekretarja je do zdaj zasedal Arčon, po imenovanju za podpredsednika stranke pa bo to funkcijo prevzela Kozlovičeva. Gre za poslanko Svobode, med drugim je predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo. Kozlovičeva naj bi po poročanju Dela, ki je tudi prvo poročalo o odločitvah sveta stranke, skrbela tudi za sodelovanje med stranko in njeno 41-člansko poslansko skupino.

Arčon tretji podpredsednik

Z Arčonom je stranka tako poleg Marte Kos in Danijela Bešiča Loredana dobila tretjega podpredsednika.

Prav tako je svet stranke v četrtek sprejel pravilnik o postopku evidentiranja in določanja kandidatov ter list Gibanja Svoboda za lokalne volitve. S sprejemom tega dokumenta se bodo v stranki začeli uradni postopki priprav stranke na te volitve, ki bodo letos novembra.