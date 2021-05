Sprememba pri omejitvi zbiranja ljudi

Vlada je na današnji seji sprejela več odločitev, povezanih z omejitvijo širjenja epidemije covida-19. Med drugim bo po novem pri organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih veljala omejitev enega udeleženca na 20 (in ne več 30) kvadratnih metrov zaprte površine. Še vedno pa se bo lahko zbralo največ 10 ljudi.

Spremenjeni odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu. Enake omejitve bodo sicer veljale tudi na kulturnih prireditvah in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, saj je vlada sprejela tudi spremembe teh odlokov, so navedli v vladnem uradu za komuniciranje.

Katera dokazila se bodo štela kot ustrezna?

V odloku o omejitvah pri izvajanju športnih programov pa je spremenila določbe o priznavanju dokazil negativnega rezultata testa na novi koronavirus. Tako se bodo kot ustrezna štela dokazila, ki so bila izdana v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Združenem kraljestvu ali ZDA.

Podaljšala pa je ukrepe o nošenju mask in obvezni namestitvi razpršilnikov v večstanovanjskih stavbah.

Prerazporedili sredstva v višini 7,7 milijona evrov

Vlada je danes v okviru finančnega načrta ministrstva za izobraževanje sicer tudi prerazporedila sredstva v višini 7,7 milijona evrov, za namen omilitve in odprave posledic epidemije covida-19, v skladu z ukrepi interventnih zakonov.

"Zagotovila se bodo sredstva za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času trajanja epidemije za javne zavode s področja izobraževanja in znanosti, sredstva za pokrivanje izpada plačil staršev vrtcem za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi zaprtja vrtcev ali karantene ter sredstva za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti za mesec marec 2021," je še zapisano v sporočilu po seji vlade.

Vlada je razporedila tudi sredstva znotraj finančnega načrta ministrstva za kulturo. S skoraj 1,2 milijona evrov se bo zagotovilo plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev.

Znotraj finančnega načrta ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je vlada prerazporedila 75.000 evrov za interventni ukrep enkratnega solidarnostnega dodatka za brezposelne osebe.