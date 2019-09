Športna elita ima dober namen: vse navdušiti za gibanje

Vsaka jesen je lahko dobra priložnost za nov začetek, to je tudi čas, ko priložnostni rekreativci pregledujemo ponudbo različnih organiziranih treningov in razmišljamo, kako bi letos svoje telo spravili v gibanje.

Že peto leto zapored imamo odlično priložnost za brezplačne vadbe. V kar 65 krajih po Sloveniji bodo v okviru iniciative Evropski teden športa pod sloganom #BeActive (#BodiAktiven) na voljo različne brezplačne vadbe.

#BeActive #BodiAktiven Če smo telesno dobro pripravljeni, nam v življenju vse lažje steče. Bodi aktiven tudi ti in si izberi vadbo ter ustvari svojo športno zgodbo. Izbire je za vse dovolj. Evropski teden športa, ki bo potekal od 23. do 30. septembra, je pobuda Evropske komisije za spodbujanje h gibalni aktivnosti. V projektu je lani sodelovalo 38 držav oziroma 40 milijonov posameznikov. V Sloveniji se je vadbam pridružilo 105 tisoč udeležencev. Vloga nacionalnega koordinatorja v Sloveniji je bila zaupana Olimpijskemu komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez.

Vsak kilometer je dobrodelen

Lanski večerni dobrodelni tek na Kongresnem trgu.

Vrhunec Evropskega tedna športa bo dobrodelni tek, ki bo v soboto, 28. septembra na Kongresnem trgu v Ljubljani, v okviru Olimpijskega festivala. Vsi udeleženci bodo z vsakim opravljenim kilometrom prispevali sredstva za pomoč perspektivnim mladim športnikom.

Olimpijski festival je namenjen otrokom in staršem ter vsem drugim, ki bi se želeli srečati tudi z manj medijsko izpostavljenimi športnimi panogami. Olimpijski festival bo na enem mestu ponujal več kot 40 športnih izzivov, v katerih se boste lahko pomerili z vrhunskimi športniki.

Olimpijski festival in dobrodelni večerni tek KJE: Kongresni trg, Ljubljana KDAJ: sobota, 28. septembra 2019, od 9. do 18. ure.

Ko za dober namen stopijo skupaj vplivneži in športniki

Dejan Vunjak in Sašo Bertoncelj aktivno promovirata šport. Foto: Aleš Fevžer

Aktivnosti s plemenitim namenom podpirajo tudi ugledni partnerji iz gospodarstva, uspešni športniki in znane osebnosti iz sveta estrade.

Med nacionalnimi športnimi ambasadorji Evropskega tedna športa so Miro Cerar st., Sašo Bertoncelj, Sara Isaković, Rok Perko, Jernej Slivnik, Raša Sraka Vuković, Žan Košir, Brigita Langerholc Žager, Mitja Petkovšek, Anja Čarman, Marko Milič, Dejan Fabčič, Andrej Hauptman, Ana Umer in Benjamin Savšek.

Predstavitve Evropskega tedna športa v ljubljanskem Maxi Clubu sta se udeležila telovadec Sašo Bertoncelj in pevec Dejan Vunjak ter pokazala, kako sta preživela poletje: športno, a vendar sproščeno.

Dejan Vunjak se je izkazal kot zagrizen varovanec trenutno najboljšega slovenskega telovadca, a težjih elementov brez Sašove pomoči vseeno ne more izvesti. Še. "Zelo rad se ukvarjam s športom, še posebej rad kolesarim. Priznam pa, da bi moral malo bolj paziti pri prehrani," nam je zaupal nasmejani pevec.

Kako sta vadila Sašo in Dejan: oglejte si VIDEO

Z nakupom opreme podpiramo mlade športnike

Jure Košir kot ambasador družbe Coca-Cola in nekdanji vrhunski smučar aktivno promovira zdrav življenjski slog. Foto: Aleš Fevžer

Krovno slovensko športno organizacijo je s pridružitvijo Coca-Colini akciji #vednopodpiraj dober namen podprl tudi Mercator, ki bo konec septembra na prodajnih policah ponujal tudi tekaške izdelke. Z deležem izkupička od prodanih izdelkov bo Mercator zbiral sredstva za mlade vrhunske športnike in jim s tem omogočil višje športne štipendije.

OKS namreč s športnimi štipendijami dijakom in študentom športnikom pomaga pri njihovem športnem razvoju na poti proti svetovnemu vrhu. Spodbuja njihovo izobraževanje in tudi razvoj po končani športni karieri. Finančna podpora, kot so športne štipendije OKS, je za uspešno športno pot ključnega pomena, saj treningi z vedno boljšimi rezultati postajajo zahtevnejši in s tem dražji.

''Zelo smo veseli, da se je Mercator pridružil letošnjemu dobrodelnemu projektu. Projekt #vednopodpiraj dober namen je jasen odraz družbe Coca-Cola," je povedal ambasador Coca-Coline akcije Jure Košir, ki je tudi velik promotor zdravega načina življenja in spodbuja predvsem otroke k aktivnemu preživljanju prostega časa. "Človekovo telo je ustvarjeno za gibanje in ves čas ga moramo uporabljati," je še dodal olimpijec.

Šport približati prav vsem ljudem

Bogdan Gabrovec, predsednik OKS in minister za šport Jernej Pikalo na predstavitvi Evropskega tedna športa. Foto: Aleš Fevžer

"Čeprav se delež telesno dejavnih prebivalcev Slovenije v splošnem povečuje, bi morali postati vsakodnevno bolj telesno dejavni, je ob predstavitvi projekta povedal Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, krovne slovenske športne organizacije, ki želi približati šport vsem, ne le profesionalnim športnikom.

"Prav bi bilo, da bi bili aktivni vse leto, ne le en teden v letu. V Sloveniji smo na splošno precej zelo aktivni, zato je naš največji izziv prepričati tisto polovico ljudi, ki se ne giba. Zato smo se povezali tudi z ministrstvom za zdravje, inštitutom za javno zdravje, fakulteto za šport in drugimi športnimi organizacijami," je povedal Janez Sodržnik, podpredsednik Olimpijskega komiteja – Zveze športnih društev, ki ima vlogo nacionalnega koordinatorja projekta v Sloveniji.

Organizatorji Evropskega tedna športa so se na predstavitvi projekta uspešno pomerili tudi v lokostrelstvu.