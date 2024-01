Spodbudite otroke k branju in učenju – vzbudite njihovo radovednost!

Oglasno sporočilo

Podatki mednarodne raziskave PISA kažejo, da bralna pismenost med slovenskimi šolarji upada.* Kako torej otroke spodbuditi k branju že v zgodnjih letih? Vzbudite njihovo radovednost! Radovedni otroci (si) postavljajo vprašanja, raziskujejo in iščejo odgovore nanje. To jih žene k učenju, spodbuja k branju ter posledično krepi njihove bralne navade.

Foto: Spar

Bodite radovedni tudi vi

Ko se pogovarjate z otrokom, lahko pogovor obrnete tako, da s svojo radovednostjo pri otroku vzbudite zanimanje ter posledično razmišljanje. Recite mu na primer: "Sprašujem se, zakaj so flamingi rožnate barve … Kaj ti misliš?" Odgovore na vprašanja lahko skupaj poiščeta na spletu ali v knjigah.

Otroku pripovedujte o tujih deželah. Foto: Spar

Obiščite knjižnico

Odpravite se na izlet v knjižnico. Tam poiščite knjige o temah, ki zanimajo otroka, ali enciklopedije, ki bodo zagotovo odprle še več njemu zanimivih tem. Tako se bo naučil tudi, na kakšen način lahko sam pridobi različne informacije.

Pripovedujte o tujih deželah

Pripovedujte otroku o različnih državah, njihovih geografskih značilnostih, znamenitostih, rastlinstvu in živalstvu, tamkajšnjih prebivalcih in njihovi kulturi, tradicionalni glasbi in tipičnih jedeh, ki jih morda lahko tudi sami pripravite in poskusite. Ne pozabite niti na zemljevid ali globus. Na njem označite deželo, o kateri je govora, ter Slovenijo, da si bo otrok lahko približno predstavljal, kako daleč je.

Otrokovo pozornost lahko pritegnejo prijazne in zanimive vsebine, predstavljene na interaktiven način, kot je na primer zbiranje sličic v albumu. Foto: Spar

Zbiranje sličic v albumu

V Sparu menijo, da lahko otrokovi radovednost in pozornost pritegne ustrezna predstavitev prijaznih in zanimivih vsebin, kot je na primer zbiranje sličic v albumu. "Razlog za tako veliko priljubljenost albumov med otroki sta prav interaktivnost in atraktivna predstavitev izobraževalnih tematik," odgovarjajo v Sparu.

Pred kratkim so v Sparu predstavili popolnoma nov album za zbiranje sličic – Stickermania. V njem otroci skupaj s prijateljema Oskarjem in Bobom sledijo preteklosti Inkov v Južni Ameriki in odkrivajo izgubljeni inkovski zaklad. 13-letnega Oskarja bodo otroci zagotovo kmalu vzljubili, saj v nadobudnih raziskovalcih vzbuja željo po odkrivanju in učenju. Njegov prijatelj Bob pa s svojo zakladnico znanja skrbi, da tako Oskar kot njegovi sopotniki spoznavajo bogato zgodovino in zanimivosti Južne Amerike.

Zbirajte sličice, napolnite album in odkrijte izgubljeni inkovski zaklad v Stickermanii. Foto: Spar

Poiščite izgubljeni inkovski zaklad v Stickermanii! V trgovinah SPAR in INTERSPAR vas čaka nova avantura – Stickermania! Zemljevid, ki sta ga na podstrešju našla Oskar in Bob, ju bo popeljal do izgubljenega inkovskega zaklada v Južni Ameriki. Zbirajte sličice, napolnite album in odkrijte zaklad skupaj z njima! Za vsakih deset evrov nakupa prejmete paket petih sličic. Z nakupom izbranih izdelkov pa vsak teden prejmete dodaten zeleni paket nalepk.** Sličice lahko tudi kupite – modri paketek s petimi sličicami je na voljo za 0,60 evra. Z igro do novih znanj in privlačnih nagrad Manija zbiranja nalepk in iskanje zaklada se nadaljujeta tudi v spletni nagradni igri Stickermania. Otroci lahko v zabavni in poučni igri raziščejo pet različnih lokacij Južne Amerike, pri čemer morajo Oskarju in Bobu pomagati preteči čim daljšo razdaljo in pri tem pravilno odgovoriti na vprašanja. Vsak teden na novi lokaciji poiščite izgubljeni zaklad ter se v žrebu potegujte za super nagrade: sestavljanka Stickermania ali enodnevna družinska vstopnica za ZOO Ljubljana. Največji pustolovci pa lahko z nekaj sreče v žrebu zadenejo tudi super nagrado: letno vstopnico za ZOO Ljubljana.

*Vir: OECD (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris. Dostopno na: https://doi.org/10.1787/53f23881-en

**Velja za imetnike SPAR plus kartice.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.