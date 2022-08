Spet bo topleje in jasno

Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija, poroča Arso.

Dobro jutro, danes bo pretežno jasno. Jutri bo povečini sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. pic.twitter.com/46iV3hRyN9 — ARSO vreme (@meteoSI) August 14, 2022

Obeti za prihodnje dni

V torek bo povečini sončno, sredi dneva ali popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta.

V sredo bo pretežno jasno in vroče, pihal bo jugozahodni veter.