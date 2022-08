Danes še oblačno, nov teden prinaša več sonca

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na zahodu bodo še občasne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija. Za Primorsko je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Dobro jutro, danes bo delno jasno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutri bo več oblačnosti. — ARSO vreme (@meteoSI) August 7, 2022

Začetek tedna bo na Primorskem delno jasen, pihala bo šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

V torek in sredo bo povečini sončno, na Primorskem bo še pihala šibka burja.