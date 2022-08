Kakšno vreme nas čaka za podaljšan vikend?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva pretežno oblačno, na severozahodu bo povečini suho, drugod bo občasno deževalo. Popoldne bo dež večinoma ponehal, na zahodu se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno, več oblačnosti bo občasno v vzhodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Jutri bo sončno in topleje. pic.twitter.com/g80jqrssEY — ARSO vreme (@meteoSI) August 13, 2022

Obeti za začetek prihodnjega tedna

V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo na zahodu krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V torek bo povečini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha ali nevihta.