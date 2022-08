Na vidiku sprememba vremena

Čez dan bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna pa lahko na severu nastane že dopoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo okoli 34 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).