SPAR in Anina zvezdica tradicionalno za lepše praznike družin – pomagajmo skupaj!

SPAR in Anina zvezdica sodelujeta v tradicionalni akciji, ki ta december poteka pod geslom "Pomagajmo skupaj", saj moramo letos zaradi težkih razmer še bolj stopiti skupaj. SPAR je letos prispeval svojo največjo donacijo doslej in Anini zvezdici podaril hrano v vrednosti 20.000 evrov, ki bo razveselila več kot 750 družin.

Tudi letos k sodelovanju lepo vabljeni kupci

Da bo srečnih družin še več, SPAR k sodelovanju tudi ta december vabi kupce. Obiskovalci trgovin SPAR in INTERSPAR lahko v vozičke z oznako Anina zvezdica, ki so postavljeni za blagajnami trgovin, darujejo hrano z daljšim rokom uporabe, izdelke za osebno higieno in čistila. Vozički se že hitro polnijo, kupci pa lahko darujejo do 31. decembra. Vsak lahko daruje po svojih močeh, že male stvari pa bodo na obraze družin narisale velike nasmehe.

Pobudnica projekta Ana Lukner Roljič vam je pripravila seznam potrebščin, ki jih družine nujno potrebujejo:

čaj, kava, mleko

moka, olje, kis

namazi: čokoladni namazi, paštete

omake, konzerve, konzervirane jedi, tuna v konzervi, vloženo sadje, vložena zelenjava, juhe iz vrečke

kosmiči, čokolino

marmelada, med

riž, testenine, polenta, zdrob, ješprenj itd.

sladkarije (čokolada, piškoti, bomboni), slani prigrizki, puding

začimbe, sladkor, sol

izdelki za osebno nego/kozmetika

čistila.

SPAR podal roko tudi pri logistiki

Projekt Anina zvezdica je velik logističen zalogaj in zato SPAR tudi letos pomaga pri zbiranju in dostavi hrane. Vso hrano, ki jo bodo kupci darovali na prodajnih mestih, bodo enkrat tedensko zbrali in dostavili v skladišča Anine zvezdice.

"Letošnje prihajajoče praznike spremlja veliko negotovosti, saj ne vemo, ali nam bodo tokratne razmere dopuščale praznovanja v krogu najdražjih. Žal pa je med nami vse več družin in posameznikov, ki se zaradi pomanjkanja z negotovostjo srečujejo prav vsak dan. Zato se s skupnimi močmi trudimo, da bi jim lahko pričarali vsaj kanček prazničnega vzdušja. Pri tem nam že vrsto let pomaga tudi podjetje SPAR Slovenija, in zelo me veseli, da so v tem težkem letu pristopili s tako visoko donacijo. Z njo bomo polepšali praznike številnim družinam," pravi pobudnica projekta Ana Lukner Roljič.

