Sova: Knovs zanimalo poslovanje Gen-I na Zahodnem Balkanu

Predmet seznanitve Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na sredini seji so bili morebitni podatki oz. aktivnosti Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) v povezavi s poslovanjem trgovca z elektriko Gen-I na Zahodnem Balkanu, so v Sovi pojasnili za STA.