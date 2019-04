ŠOS poziva primorske študentske domove k prekinitvi spornega izseljevanja študentov

"V študentski organizaciji so že lani opozorili ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na pritožbe študentov v zvezi s subvencioniranim bivanjem. Študenti so imeli namreč težave z bivanjem v poletnem času, saj so jih študentski domovi v tem času praviloma izselili. Pri tem so v ŠOS že tedaj ugotovili, da prihaja do sistemskih kršitev pravic študentov, so danes spomnili v sporočilu za javnost.

Pristojno ministrstvo jim je takrat potrdilo, da imajo študenti pravico do bivanja celotno študijsko leto, torej 12 mesecev, kljub temu pa so Študentski domovi Univerze na Primorskem študente silili v podpis pogodb, s katerimi so časovno omejili pravico do subvencioniranega bivanja za čas desetih mesecev. Tako so študentski domovi študente v poletnem času nezakonito izseljevali. Če pa so študenti želeli ostati, so morali podpisati aneks ter hkrati dokazati opravljanje študijskih obveznosti, so opozorili v ŠOS.

Dobili zagotovilo ministrstva

Po njihovem pozivu je sledilo več sestankov, na koncu pa so v ŠOS dobili zagotovilo ministrstva, da bodo študentski domovi upoštevali zakonska določila, zato so tudi sklepali, da je težava rešena. V teh dneh pa so ponovno prejeli informacije študentov, da Študentski domovi Univerze na Primorskem in Dijaški dom Portorož od njih zahtevajo podpis aneksov. Obenem so v ŠOS ugotovili, da naj bi študentom v času vselitve ponovno vsilili pogodbe za deset mesecev.

"Študenti imajo torej že vso študijsko leto neveljavne (v tem delu nične) pogodbe o nastanitvi, v tem obdobju (do 23. aprila 2019) pa bi morali podpisati še sporne anekse, s katerimi bi se lahko izognili izselitvi," so še opozorili v študentski organizaciji.

ŠOS: takoj prekinite sporno prakso

V ŠOS zato pozivajo študentske domove, da takoj prekinejo omenjeno sporno prakso ter študentom ponudijo v podpis legalne pogodbe za 12 mesecev, hkrati pa prenehajo sklepati anekse. Prav tako pozivajo k ukrepanju tudi šolsko ministrstvo, saj gre po njihovem mnenju za kršitev pravic študentov, ki vplivajo na zmožnost študija. Sicer pa v krovni študentski organizaciji pričakujejo še, da bo ministrstvo kmalu pristopilo k prenovi področne zakonodaje.