Šolske potrebščine za 400 otroških nasmehov

Tuš je Rdečemu križu Slovenije v okviru dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh predal donacijo 400 paketov šolskih potrebščin za šolarje iz vse Slovenije. V paketih je vse, kar otroci potrebujejo za brezskrben začetek novega šolskega leta, v Rdečem križu Slovenije pa poudarjajo, da so prav takšne donacije letos še kako pomembne. V Tušu so s predajo donacije zaključili letošnje, 18. leto enega največjih dobrodelnih projektov, v okviru katerega je to poletje 250 otrok iz vse Slovenije preživelo nepozaben morski teden na Debelem rtiču. V skoraj dveh desetletjih trajanja projekta so pričarali že skoraj 9000 poletnih nasmehov.

Tuš že 18 let zapored v sodelovanju s partnerji in kupci skrbi, da otroci iz vse Slovenije preživljajo lepe poletne dni. Zaradi svetovnih epidemioloških razmer so letos projektu dodali aktivnost – pripravili so pakete šolskih potrebščin. »Zdi se nam pomembno, da v teh časih dajemo svetel in pozitiven zgled pomoči našim najmlajšim. Želimo si, da našemu zgledu sledi še kdo in tako naši družbi vrača tisto najboljše. Prav je, da si naši najmlajši poletje zapomnijo po dobrih dejanjih in prijetnih doživetjih,« poudarja vodja korporativnega komuniciranja v Tušu Anja Marjetič. Rdečemu križu Slovenije so tako danes v Ljubljani predali 400 paketov potrebščin, ki so jih napolnili s kopico različnih šolskih potrebščin, s katerimi bodo otroci brezskrbno vstopili v novo šolsko leto.

Prejemnike paketov, tako kot otroke, ki letujejo v MZL RKS Debelem rtiču, izbere Rdeči križ Slovenije, ob pomoči Centrov za socialno delo, socialnih služb na Osnovnih šolah in Območnih združenj Rdečega križa. Predsednica RKS mag. Vesna Mikuž se je zahvalila Tušu in vsem, ki so letos prispevali, da bo nekaj tisoč otrok in njihovih družin brez skrbi za šolske zvezke in druge potrebščine pričakalo novo šolsko leto. Ob tem se je pred svetovnim humanitarnim dnevom spomnila tudi vseh junakov našega časa, ki so povsod in za vsakogar v prvih vrstah, kadar je najhuje: »Človeštvo ima od nekdaj rado junake, mite in legende, zato je prav, da se letos, ob svetovnem humanitarnem dnevu, spomnimo resničnih junakov, ki so vredni našega občudovanja in priznanja. Hvala vsem humanitarcem, ki so se zavezali, da bodo v najbolj ekstremnih okoliščinah pomagali drugim po vsem svetu. Letos je največji humanitarni izziv covid-19, ko smo, zaradi pomanjkanja dostopa in omejitev, ki jih povsod po svetu postavljajo vlade, skupnosti in prostovoljci humanitarnih organizacij prva točka odziva. In hvala vsem, ki nas podpirate, da izvajamo svoje humanitarno poslanstvo, tako kot je storilo podjetje Tuš s svojo današnjo donacijo.«

V Tušu so ob svetovnem humanitarnem dnevu ponovno spomnili tudi na 250 pričaranih otroških nasmehov, ki so letos teden dni preživeli v Mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. V letošnjem letu, ko je bila šola v drugi polovici leta povsem drugačna, kot so je bili otroci vajeni, je bilo zato letovanje za otroke iz vse Slovenije še toliko pomembnejše: »Zares smo lahko ponosni, da smo skupaj z našimi kupci in partnerji nepozaben morski teden pričarali 250 otrokom iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije. Ne morete si predstavljati, kako srčne in iskrene odzive prejemamo. Nikakor in nikoli ne smemo postati nedojemljivi za to, kar je nekomu samoumevno. Na nas je, da počitnice v krogu sovrstnikov, pogosto prve plavalne zamahe in čofotanje v slani vodi omogočimo čim večjemu številu otrok in mladostnikov,« še dodaja Anja Marjetič.

