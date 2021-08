Šolniki: Prepuščeni smo sami sebi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan D, ko naj bi šolniki dobili ključne odgovore o začetku novega šolskega leta, se ni izšel po pričakovanjih. Ravnatelji so po sestanku z ministrstvom za šolstvo razočarani. Kot pravijo, niso izvedeli nič konkretnega. Šola naj bi se začela po modelu B, za začetek bi se dijaki prostovoljno samotestirali, na mizi je tudi predlog o samotestiranju učiteljev. Upošteval naj bi se pogoj PCT, a ni jasno, kaj bo s tistimi dijaki in učitelji, ki pogoja ne bodo izpolnili.

Še slaba dva tedna, preden se bodo šolske klopi napolnile, a ravnatelji znova ostajajo brez jasnih navodil. "Dejansko nismo dobili niti enega konkretnega odgovora na naša povsem konkretna vprašanja. Dejansko bi lahko rekel, da sta ministrstvu za šolstvo kožo reševala minister za zdravje Janez Poklukar in direktor NIJZ Milan Krek," je dejal Gregor Pečan, predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev.

"Izobraževalni sistem ni pripravljen na začetek pouka, številna vprašanja ostajajo neodgovorjena," je bil jasen Branimir Štrukelj iz SVIZ.

Vprašanj še vedno več kot odgovorov

Predpisan je model B, s 1. septembrom bodo v šolah vsi učenci in dijaki. Organizirani naj bi bili mehurčki, a tudi tu ni jasnih določil. Veljal bo pogoj PCT, pri čemer se T spreminja v S - samotestiranje. Predlog je, da bi se samotestirali vsi, ki niso cepljeni ali preboleli, tako dijaki kot tudi učitelji. Štrukelj je ob tem potrdili, da se je minister Poklukar, ki je bil prisoten na današnjem sestanku, s predlogom strinjal in ga bo danes, ko se bo sestala strokovna skupina, tudi zagovarjal.

Odločitev tako ostaja v rokah svetovalne skupine za covid-19. Pogostost testiranja se bo zviševala z višanjem okuženih, sprva bo prostovoljno. Šolsko leto naj bi se začelo tako, kot se je prejšnje končalo, maske ostajajo obvezne za vse tiste kot lani, a odprtih ostaja še kar nekaj vprašanj. O tem sta za Planet 18 spregovorila ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Fani al Mansour in državni sekretar na ministrstvu za šolstvo Mitjo Slavinca. Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.

"Danes smo pričakovali odgovore, a jih nismo dobili. Nesprejemljivo je, da šolniki, ki smo že začeli s popravnimi izpiti, ostajamo v nevednosti in prepuščeni sami sebi. Biti nepripravljen do te mere, kot smo mi danes, se nam zdi nesprejemljivo. Na koncu pa bodo odgovornost prelagali na nas. Ne gre za to, da česa ne bi znali narediti, a obveznosti se le nalagajo, jasnih navodil pa ni," je dejala ravnateljica.

Na drugi strani pa je državni sekretar znova poudaril, da se epidemija zelo hitro spreminja: "Cilj, ki ga ima naše ministrstvo, je, da bomo šolsko leto pričeli varno in da ga bomo tako tudi nadaljevali."