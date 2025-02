Šola za vse, ki imajo radi nove izzive

Si radoveden in imaš rad nove izzive? Te veseli delo v naravi? Si umetnik, ki ga sproščajo narava, likovno ustvarjanje in fotografiranje ter bi rad izkoristil svoje talente?! Ti je že kdo povedal, da lahko tvoj hobi postane tudi tvoja služba?

Če si na katerega od vprašanj odgovoril z DA, potem je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje prava izbira zate, saj ponuja programe Cvetličar, Vrtnar ter Aranžerski, Hortikulturni in Fotografski tehnik, šolanje pa lahko nadaljuješ na višji šoli s programi Fotografija, Hortikultura ter Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Izzivam te, da prideš na informativna dneva in se prepričaš sam! Naj tvoji talenti ne ostanejo neopaženi.

Potem pridi v petek, 14., in soboto, 15. februarja 2025, na naš informativni dan. Še prej pa si oglej naš PREDSTAVITVENI FILM

Zakaj izbrati ravno šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje?

✔️ Ker so sodobna šola SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI.

✔️ Ker so šola s TRADICIJO, ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI.

✔️ Ker vse znanje posredujejo mladim z veseljem, odgovornostjo in ljubeznijo.

✔️ Ker obožujejo naravo in rastline ter imajo z njimi VSAKODNEVNI STIK.

✔️ Ker imajo v izobraževalnem procesu poudarek na PRAKTIČNEM DELU.

✔️ Ker se intenzivno povezujejo z vašimi potencialnimi DELODAJALCI.

✔️ Ker se prilagajajo GOSPODARSTVU in TRENDOM.

✔️ Ker imajo njihovi učenci VELIKE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV.

✔️ Ker se MEDNARODNO POVEZUJEJO.

Foto: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

PREDSTAVITVENI film višješolskih programov Višješolski programi: Inženir fotografije kritično raziskuje vizualne podobe in njihov družbeni pomen, s čimer odpira prostor za globlje razumevanje in interpretacijo vizualne kulture. HORTIKULTURA Inženir hortikulture s strokovno-teoretskim in praktičnim znanjem vpliva na spreminjanje bivalne kulture. SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA Snovalec vizualnih komunikacij in trženja oblikuje celostno podobo podjetja ter dekoracije interierja in eksterierja.

