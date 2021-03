Šola, ki ponuja vrhunsko britansko izobrazbo, tudi pri nas

Znanje tujega jezika, kot je angleščina, je veščina, ki nam v življenju pomaga do želene kariere, študija in sklepanja novih prijateljstev. Za svoje otroke si želimo, da bi že zgodaj usvojili znanje angleščine, da bi lahko čim bolje izkoristili svoj potencial v globalnem svetu, kjer je to znanje nekaj samoumevnega.

A vseeno ni povsem samoumevno, da znamo tekoče govoriti, pisati, brati in se pogovarjati v angleščini. Za to je potreben trud in prej, ko začnemo, več možnosti imamo, da bomo odlični govorci angleščine.

O tem so se prepričali starši tretješolke, ki so jo vpisali na odlično Britansko mednarodno šolo v Ljubljani (BISL), kjer otroke poučujejo materni govorci angleščine in jih pripravijo tudi na mednarodno maturo. To pa je zelo dobra popotnica za najboljše univerze po svetu.

"Najina hči je postala zelo uspešna, odkar se je pridružila šoli BISL. Postala je bolj samozavestna, sklenila je veliko novih prijateljstev, njena angleščina pa je že zdaj boljša kot moja. Šolo priporočava drugim družinam, ki iščejo alternativo lokalnemu izobraževalnemu sistemu. To je vsekakor najina najboljša odločitev doslej," so povedali starši tretješolke, ki z veseljem obiskuje prostore šole v ljubljanskih Črnučah.

Tradicionalno britansko izobraževanje tudi za slovenske otroke

Britanska mednarodna šola v Ljubljani ponuja tradicionalno britansko izobraževanje, ki temelji na individualnem pristopu k učenju, kar vsakemu otroku omogoča, da doseže svoj polni potencial. Pri njih otroci uživajo v pozitivnem in varnem okolju, v katerem je vsak obravnavan kot posameznik. Otroke spodbujajo, da so vsestranski, motivirani in skrbni posamezniki. Načelo šole BISL je gojiti strast do učenja znotraj mednarodnega okolja.

Poučevanje poteka po angleškem nacionalnem učnem načrtu, šolo obiskujejo otroci med 2. in 18. letom starosti. Poleg individualnega pristopa so učenci deležni pristne mednarodne izkušnje, saj šolo obiskujejo otroci iz več kot 40 različnih držav. Vsi učni predmeti, z izjemo tujih jezikov, se poučujejo v angleščini.

Zakaj izbrati Britansko mednarodno šolo v Ljubljani?

Pristna mednarodna izkušnja

Vrednost kulturne raznolikosti je neprecenljiva za razvoj bogate otrokove osebnosti in splošne razgledanosti.

Na BISL se šolajo učenci iz več kot 40 držav, kar ustvarja raznoliko in mednarodno obarvano okolje, ki je polno spoštovanja in razumevanja. V tem spodbudnem, svetovljanskem okolju otrok spoznava nove ljudi in kulture. Glavni jezik na šoli je angleščina, uporabljajo jo tako učenci kot osebje.

Manjše število učencev v razredu omogoča bolj individualen pristop Razredi imajo manjše število učencev, kar vsakemu učencu omogoča potrebno pozornost učitelja za optimizacijo njegovega razvoja. Na vsakem koraku otrokovega razvoja spremljajo njegova področja učenja, da prepoznajo točke, kjer bo morda potreboval dodatno podporo ter bil vedno spodbujen k napredku in dodatnemu razvoju. Učenci s posebnimi sposobnostmi in nadarjenostjo so prav tako prepoznani in se jim ponujajo dodatne priložnosti, ki omogočajo uspeh na njihovih močnih področjih. Dodatno podporo ponujajo tudi učencem, katerih materni jezik ni angleščina, prek programa angleščine kot dodatnega jezika (EAL).

Celostna podpora pri angleškem jeziku

V bogatem mednarodnem okolju ni presenetljivo, da številnim učencem angleščina ni materni jezik. Poglavitna prednost Britanske mednarodne šole je, da so učitelji materni govorci angleščine, zato je to zagotovo najboljša izobraževalna ustanova za učenje angleščine v Sloveniji. Pri učenju angleščine šola ponuja tudi intenzivno podporo (EAL - angleščina kot dodatni jezik), ki je vključena v učni načrt in vsem učencem omogoča dosego ciljev učnega načrta.

Vrhunska britanska izobrazba

Podjetje Orbital Education, del katerega je tudi šola BISL, ponuja strokovne izkušnje na področju britanskega izobraževanja, s čimer šoli zagotavlja dostop do najboljših učiteljev, vodstva in učnega načrta. S podružnicami v Budimpešti, Dohi, Moskvi, na Majorki, v Quitu in Šanghaju imajo učenci veliko priložnosti za mednarodno povezovanje in skupno projektno delo, kar potrjuje, da so resnično mednarodna šola.

Možnost nadaljnjega izobraževanja na priznanih svetovnih univerzah

Na šoli BISL se zavedajo, da želite svojemu otroku zagotoviti najboljšo izobrazbo, zato sledijo angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu za osnovno in srednjo šolo.

Prizadevajo si zagotavljati učni načrt, ki učence spodbuja k doseganju najboljših rezultatov IGCSE in A-Level.

"Ponosni smo na naše nedavne izpitne rezultate, saj so naši učenci dosegli nadpovprečne rezultate v svetovnem merilu, zato se lahko vpišejo na najboljše univerze po svetu."

Otroci se lahko šolajo naprej tudi v Sloveniji

Veliko staršev se sprašuje, ali je šola BISL priznana tudi pri nas. Šola BISL je priznana tudi v Sloveniji, tako da se učenci lahko že med šolanjem prepišejo na slovensko šolo ali se vpišejo na univerzo v Sloveniji, če bi želeli ostati doma.

V juniju 2016 je bil sprejet nov zakon, ki je ovrgel prejšnje formalnosti za "šolanje na domu" slovenskih otrok, starih od 6 do 15 let, ki so v resnici obiskovali mednarodno šolo.

Ta zakon je priznal mednarodne izobraževalne programe (ZIMPVI– RS46/16) kot enakovredne dokončanju izobrazbe v slovenski šoli in zahteval od mednarodnih šol vključitev določenih specifičnih elementov v učni načrt. Na primer, vsi učenci morajo opraviti 140 ur slovenskega jezika letno. Ta novi zakon pomeni, da lahko slovenski učenci obiskujejo BISL brez skrbi, da šola ne bi bila prepoznana kot sprejemljiva in enaka alternativa lokalni šoli.

"Vodstvo na BISL je strokovno, komunikativno in vedno dostopno, ravnatelj pa izžareva neizmerno zaupanje. Učitelji se individualno posvetijo vsakemu učencu, kar se odraža v akademskih rezultatih. Šola ima popolno podporo staršev, saj vemo, da so naši otroci v varnih rokah," so povedali starši učenca oddelka srednje šole.

Obširen obšolski program

Vsem učencem so na voljo priložnosti, da razvijejo širok spekter veščin tako znotraj kot tudi zunaj učilnice.

Zavedajo se namreč, da samo najvišje ocene ne smejo biti edina prioriteta, zato si prizadevajo, da učenci napredujejo na vseh področjih.

V ta namen ponujajo tudi obširen obšolski program, ki vključuje šport, umetnost, glasbo, učenje tujih jezikov in program MEPI (mednarodno priznanje za mlade, nagrada vojvode Edinburškega).

Na splošno pa se šola ne osredotoča samo na učenje po programu, temveč spodbuja višjo raven razmišljanja, učenci se učijo razvijati ideje, reševati težave in poiskati rešitve.

Skozi skupinsko delo razvijajo svoje veščine sodelovanja. Za razvoj vodstvenih sposobnosti imajo učenci več možnosti, med drugim se lahko preizkusijo v vodstvenih funkcijah, kot so: glavni fant, glavno dekle, študentski svet in predstavniki hiš.

Vsak dan želijo otrokom ponuditi dragoceno učno izkušnjo s kakovostnim izobraževanjem in spodbujanjem učencev, da se celostno vključijo v šolsko dogajanje.