Šofer zapeljal v drog, nato pa se zdrl na potnike: Poglejte, kaj ste naredili!

Bralka je v petek popoldne na avtobusni postaji Trbovlje ŽP skupaj z drugimi potniki čakala na avtobus družbe Nomago, ki bi moral tja iz Hrastnika pripeljati ob 15.56. Najprej je potnico presenetilo to, da je bil avtobus točen, a sledilo je še večje presenečenje, zaradi katerega so na postaji potniki ostali odprtih ust.

Hkrati z omenjenim avtobusom, namenjenim v Trbovlje, je na postajo pripeljal avtobus, ki je bil iz Trbovelj namenjen v Hrastnik. Nastala je zmeda. "Ko sta oba avtobusa zapeljala na postajo, se je avtobus, ki je šel v Hrastnik, umaknil avtobusu, ki se je pripeljal za njim, najverjetneje zato, da bi ta potnike čimprej pobral in jih odpeljal v Trbovlje," dogodek opisuje bralka.

Večina potnikov, namenjenih v Trbovlje, je v dežju na avtobus čakala pod nadstreškom, kljub oblačnosti in slabemu vremenu pa bi jih voznik po mnenju bralke moral opaziti. "Tisti, ki smo čakali avtobus, smo šli proti vstopnim vratom in bili šokirani, ko je avtobus kar speljal – brez nas na njem. Voznik je nato začel voziti vzvratno in pri tem razbil zadnje okno avtobusa, saj se je zaletel v drog javne razsvetljave."

Šofer naj bi ustavil za dve sekundi

Avtobusno postajališče ob železniški postaji v Trbovljah, kjer se je zgodila nesreča. Na sliki je dobro videti tudi drog javne razsvetljave, v katerega se je zaletel šofer avtobusa. Foto: Google maps Potniki so zaradi šoka obstali, voznik pa naj bi izstopil iz avtobusa, začel preklinjati in jim očital, zakaj niso vstopili na avtobus, ko jih je čakal na postaji. "Ko je ena izmed potnic želela reči, da smo se namenili proti vratom, jo je utišal in rekel, da naj pogledamo, kaj smo naredili, s kretnjo roke pa pokazal na razbito steklo na tleh. Nato je ponovno rekel, da je šel vzvratno zato, ker nas je videl v ogledalu, kako hodimo proti avtobusu in da bi morali vstopiti nanj, ko nas je čakal na postaji – čeprav se je na postaji ustavil samo za dve sekundi! Nato sem ga vprašala, če se dela norca in dodala, da smo čakali pod nadstreškom zaradi dežja in da smo šli za njim, ker se sploh ni ustavil, kaj šele, da bi odprl vrata. Voznik se je nato začel razburjati, zamahnil z roko, se obrnil stran in šel nazaj proti avtobusu, ko pa je bil že pri vratih, nam je zaklical, naj počakamo na naslednji avtobus, saj ima njegov razbito šipo, in se odpeljal," pripoveduje bralka.

Kot pravi, se kot mnogi drugi potniki tudi sama že nekaj let vsak dan z avtobusi Nomaga vozi na železniško postajo v Trbovljah, izkušnja pa ni pozitivna. "Ker delam v samem centru Ljubljane in ker je promet v centru res grozen, parkirišča pa izjemno draga, poleg tega pa jih ni dovolj za vsa osebna vozila, mi ne preostane drugega, kot da uporabljam javni prevoz, kar vsi ponudniki javnih prevozov v Sloveniji zelo radi poudarjajo – da naj čim več ljudi uporablja javni prevoz. In iskreno, ravno zaradi vaših avtobusov sem v vseh teh letih izgubila največ živcev. Nisem se oglašala in se pritoževala zaradi primerov, ko je vlak pripeljal iz Ljubljane, avtobus pa se je ravno pripeljal iz Hrastnika in kar odpeljal, ne da bi počakal, da potniki vsaj pridemo s perona do avtobusne postaje," je v pismu zapisala Nomagu.

Za vozovnico odšteje 560 evrov

Piše, da je stisnila zobe, ko se je zjutraj pozimi odpravljala v službo in na postaji Komunala čakala avtobus, ki ga ni bilo in si je zato morala na vrat na nos iskati drug prevoz. "Posledično sem zamudila vlak in zamudila tudi v službo. Prav tako pa se mi zdi neumno, da bi kot nekdo, ki je plačal 560 evrov za letno IJPP vozovnico, ki omogoča, da naj bi se brez težav po celi Sloveniji vozila tako z vsemi avtobusi kot vlaki, plačevala taksi za to, da me pripelje do doma. Vlaki Slovenskih železnic imajo morda res velike zamude, ampak za razliko od vaših avtobusov vsaj pripeljejo na postajo. Današnji dogodek pa je že tako načetemu preperelemu sodu izbilo dno!" je v protestu zapisala bralka.

Za komentar na dogodek smo se obrnili tudi na družbo Nomago. Ko ga bomo prejeli, ga bomo objavili.