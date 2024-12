Voznik avtobusa trčil v nasproti vozeči vozili, nato še v parkirano vozilo

Policisti so po prvih zbranih informacijah ugotovili, da je voznik avtobusa najprej trčil v nasproti vozeči vozili, pri čemer se je več oseb poškodovalo, in sicer dve voznici osebnih avtomobilov in trije mladoletni sopotniki. Vsi so bili odpeljani v bolnišnico in so lažje poškodovani.

V nadaljevanju je voznik avtobusa trčil še v parkirano vozilo. Policisti okoliščine prometne nesreče še preverjajo.