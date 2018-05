Sodišče zavrnilo odškodninsko tožbo SDS proti državi #Patria

Sodišče na prvi stopnji je v celoti zavrnilo odškodninsko tožbo stranke SDS proti državi zaradi vpliva procesa Patria na državnozborske volitve. SDS od države zahteva 886 tisoč evrov zaradi domnevne škode, ki naj bi jo danes največji opozicijski stranki povzročili s procesom Patria pred parlamentarnimi volitvami 2011 in 2014.

Državno odvetništvo je pojasnilo, da so sodbo prejeli danes. Pojasnjujejo, da je sodišče v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek največje opozicijske stranke, saj da ni dokazala protipravnosti ravnanja sodnikov vseh treh stopenj v kazenski zadevi zoper predsednika stranke Janeza Janšo. Okrožno sodišče je ugotovilo, da že osrednji element odškodninske odgovornosti države, to je protipravnost, ni podan, so navedli na državnem odvetništvu. Sodba še ni pravnomočna, pritožba pa je možna v 30 dneh od prejema sodbe v pisni obliki.

Janša: Volitve 2014 so bile ukradene

Zaradi omenjenega procesa je bila bistveno motena predvolilna kampanja leta 2011, ko se je začelo sojenje v zadevi Patria, volitve 2014 pa so bile ukradene, je marca letos dejal predsednik SDS Janez Janša. Tožbo je stranka vložila septembra 2016, potem ko je ustavno sodišče 23. aprila 2015 razveljavilo obsodbo Janše na dve leti zapora zaradi korupcije pri nakupu osemkolesnikov Patrie in proces vrnilo na prvo stopnjo v ponovno odločanje. Primer pa je potem zastaral.

Ljubljansko okrožno sodišče je obravnavo po vsega dveh narokih končalo 7. marca letos. Še pred tem pa je zavrnilo večino dokaznih predlogov. V okviru obravnave je bil edini zaslišani Janša, ki je dejal, da je škoda, ki je bila s procesom Patria povzročena SDS, velika in težko izmerljiva. Po njegovi oceni do procesa sploh ne bi smelo priti in tudi ne bi prišlo, če bi tožilci in sodniki ravnali zakonito.

S tožbenim zahtevkom želijo nekaj manj kot 900 tisočakov, po Janševih besedah gre za neko minimalno oceno škode. Iz tabele, ki so jo vložili v spis, je razvidna razlika med tem, koliko sredstev iz proračuna so dobili na podlagi doseženega volilnega rezultata in predvidevanj, koliko bi lahko dobili, če tega "političnega procesa" ne bi bilo, je še pojasnjeval predsednik SDS. Ob tem pa niso vračunali, koliko sredstev je stranka izgubila za delo poslanske skupine v državnem zboru, so takrat še povedali v stranki.

Foto: Thinkstock

Afera Patria je po mnenju tožnikov vplivala tako na volilno udeležbo kot na volilni rezultat. "Če protipravnega ravnanja v procesu Patria ne bi bilo, bi stranka SDS na predčasnih volitvah v letih 2011 in 2014 dobila vsaj tako visok odstotek glasov kot na volitvah leta 2008," ocenjujejo.

V SDS so predlagali državnemu odvetništvu, da odškodnino izterja od tožilcev Branke Zobec Hrastar in Andreja Ferlinca ter sodnikov Branka Masleše, Barbare Klajnšek in preostalih sodnikov ter tožilcev v zadevi Patria.

SDS smo vprašali, ali so z odločitvijo sodišča že seznanjeni in kakšni bodo njihovi nadaljnji koraki. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo. Za komentar smo poklicali tudi odvetnika Francija Matoza, ki se na naš klic ni odzval.