Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
16.53

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 16.53

Sodišče še za mesec dni podaljšalo pripor osumljencu napada na Šutarja

Aleš Šutar | Oktobra lani je Slovenijo pretresla tragična smrt Novomeščana Aleša Šutarja.

Oktobra lani je Slovenijo pretresla tragična smrt Novomeščana Aleša Šutarja.

Okrožno sodišče v Novem mestu je 20-letnemu osumljencu napada na Novomeščana Aleša Šutarja podaljšalo pripor še za nadaljnjih 30 dni, so pojasnili na sodišču. Osumljeni bo tako v priporu še najmanj do 17. marca.

Sodišče je 20-letniku pripor odredilo 17. decembra, potem ko je na prostost izpustilo 21-letnika, ki ga je policija najprej prijela v zvezi z napadom, sodišče pa je zanj odredilo pripor. Nekaj prič naj bi namreč pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec.

Je bila priča podkupljena?

Dnevnik je sicer sredi januarja pisal, da policija preiskuje sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je časopisu potrdilo več med seboj nepovezanih virov.

Novomeško tožilstvo kot potencialna storilca v zadevi v dveh ločenih postopkih obravnava tako 20- kot 21-letnika, so pred mesecem dni pojasnili na tožilstvu.

