Obsodili so ga zaradi fiktivnega posla v vrednosti 390.000 evrov v letu 2008 med SŽ Železniškim gradbenim podjetjem in podjetjem NB Inženiring.

Med dolgoletnim sojenjem na Okrožnem sodišču v Ljubljani je bil sicer dvakrat oproščen. Višje sodišče je sodbo v prvem primeru razveljavilo, drugič pa jo je iz oprostilne spremenilo v obremenilno.

Ljubljansko okrožno sodišče mu je septembra lani izdalo poziv na prestajanje eno leto in pol zaporne kazni. Milović je sodišču nato predlagal odobritev družbenokoristnega dela ali vikend zapora, a so mu prošnjo zavrnili. Prihodnji teden bo tako začel zaporno kazen prestajati v zaporu v Kopru, poroča Večer.

Milović je potrdil, da bo spoštoval odločitev sodnih organov, čeprav tako kot skozi celoten sodni proces vztraja, da očitanega kaznivega dejanja ni storil, še piše časnik.

Golobu svetoval o varnostnih vprašanjih

Mediji so o Miloviću sicer poročali, saj je premierju Robertu Golobu svetoval o uvedbi novega načina varovanja predsednika vlade. Sodeloval je tudi na sestankih, kjer sta se policija in generalni sekretariat vlade dogovarjala o tej spremembi, kar je prispevalo h krhanju odnosov med Golobom in tedanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Poleg tega je obiskal nekatera ministrstva in jim svetoval glede varnosti, brez uradnega pooblastila ali druge formalne podlage.

Milović je bil tudi varnostnik nekdanjega premierja Janeza Drnovška.