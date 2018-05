Sodišče: Kangler je dokazal, da ni imel premoženja nezakonitega izvora

Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je tožba Specializiranega državnega tožilstva zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja in njegovo hčer Mašo Kangler za odvzem premoženja nezakonitega izvora neutemeljena, poroča spletni Večer.

Konec marca letos se je na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključil dokazni postopek v pravdi med Specializiranim državnim tožilstvom ter nekdanjim mariborskim županom Francem Kanglerjem ter njegovo hčerko Mašo. Specializirano državno tožilstvo je zoper oba Kanglerja vložilo tožbo za odvzem domnevno nezakonitega premoženja v višini dobrih 256.000 evrov.

Dokazni postopek se je zaključil marca, v minulih dneh pa so stranke prejele pisno sodbo sodišča, ki je tožbeni zahtevek tožilstva zavrnilo. "Po oceni vseh izvedenih dokazov sodišče ugotavlja, da je tožena stranka uspela dokazati, da v celotnem preiskovanem obdobju od leta 2002 do 2014 ni imela premoženja nezakonitega izvora," po poročanju Večera piše v sodbi.

Tožilstvo svojih trditev o obstoju nezakonitega premoženja po mnenju sodišča ni dokazalo. "Te ugotovitve so narekovale zavrnitev tožbenega zahtevka v celoti," se glasi sodba sodišča.

Kangler je na družbenem omrežju Facebook potrdil, da je danes dobil sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča. "Stari traktor še naprej ostane v mojih rokah. Sodnica je odločila, da morajo družini Kangler povrniti več kot 32.000 evrov stroškov. Kdo bo to plačal? Kdo mi dela takšno krivico? Kje so zdaj tisti pokvarjeni kriminalisti, ki so vse to zrežirali?" je vprašal.

Specializirano državno tožilstvo je sprva vložilo tožbo za odvzem nezakonitega premoženja v vrednosti 121.840 evrov - 61.546 evrov premoženja v lasti Franca Kanglerja in 60.294 v lasti Maše. Kasneje je tožbeni zahtevek še zvišalo - Franc in Maša Kangler sta morala na sodišču dokazovati, od kod jima premoženje v vrednosti 256.652 evrov.

Po mnenju tožilstva naj bi bil nezakonit izvor denarja, namenjenega za nakup parcel na Zgornjem Slemenu in v Zimici pri Zgornji Koreni ter za nakup dobrih 75 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Pohorski ulici v Zgornjem Radvanju v Mariboru. Kangler je moral dokazovati tudi, od kod mu denar za nakup več kot 30 let starega traktorja in avtomobila znamke Mercedes, še povzema spletni Večer.