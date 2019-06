So slovenski jogurti res vse manj sladki?

Slovenski proizvajalci pijač in mlečnih izdelkov zmanjšujejo količino sladkorja v sladkih pijačah, jogurtih in skutah. A lanska raziskava Zveze potrošnikov je pokazala, da so jogurti na trgovskih policah bolj sladki kot pred nekaj leti.

V Sloveniji smo leta 2015 sprejeli Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki udeležence zavezuje k skupnemu ukrepanju za izboljšanje prehranskih in gibalnih navad ter s tem k obvladovanju debelosti in kroničnih bolezni in k izboljšanju zdravja prebivalcev.

K temu projektu sta za zdaj pristopili tudi industrija pijač (deset proizvajalcev, ki v Sloveniji proizvedejo skoraj 95 odstotkov brezalkoholnih pijač) in mlečno-predelovalna industrija.

Delež sladkorja v mlečnih izdelkih pada

Proizvajalci iz mlečno-predelovalne industrije so se predlani zavezali, da bodo do leta 2020 za deset odstotkov znižali vsebnost sladkorja. Kmetijsko ministrstvo je oblikovalo poseben odbor, ki spremlja napredek uresničevanja zavez. Njihovo poročilo s konca lanskega leta kaže, da se je povprečna vsebnost sladkorja v izdelkih v letu 2017, v primerjavi z izhodiščnim letom 2016 znižala za devet odstotkov.

Hranilno vrednost izdelkov lahko zdaj preverimo tudi s pomočjo aplikacije VešKajJeš. Foto: STA

Največje je bilo znižanje v skupini fermentiranih mlečnih napitkov (za 20 odstotkov), nekoliko manj v skupini sadnih jogurtov (-4 odstotke) in v skupini sadnih skut (-7 odstotkov).

Zakaj vsebnosti sladkorja ne znižajo v enem mahu?

Na ministrstvu dodajajo, da glede na to, da je za spremembo okusa posameznika potrebno sorazmerno dolgo časa, spremembe v vsebnosti sladkorja v izdelkih na smejo biti skokovite, pač pa postopne. "V nasprotnem primeru bi dosegli zgolj to, da bi se potrošnik preusmeril k drugemu, slajšemu izdelku, kar pa vsekakor ni v našem interesu," pojasnjujejo. Ocenjujejo sicer, da bodo zaveze, ki so bile dane, dosežene.

Proizvajalci sladkih pijač pa so se zavezali, da:

ne bodo oglaševali otrokom mlajšim od 12 let,

k odgovornemu trženju brezalkoholnih pijač v šolah (šolam ponujajo celotni obseg proizvodnje),

hranilnosti vrednost pijač bodo označevali na vidnejši-prednji strani embalaže,

razvoj bodo usmerjali v izdelke z manj sladkorja, v obstoječih bodo zmanjševali količino sladkorja,

med zaposlenimi, kot tudi v okolici, bodo spodbujali zdrav življenjski slog.

Raziskava: Ne manj, nekateri jogurti imajo še več sladkorja kot pred leti

Raziskava Zveze potrošnikov z lanskega leta, ki je analizirala vsebnost sladkorja v sadnih jogurtih na trgovskih policah, pa je pokazala na nespodbuden trend. "Več kot polovica izdelkov v naši primerjavi vsebuje več sladkorja kot pred leti," so zapisali. Dodajmo le, da so v testiranje vključili tudi jogurte tujih proizvajalcev.

Foto: Zveza potrošnikov Slovenije Ugotovili so, da večina sadnih jogurtov vsebuje le malo sadja, je pa v njih veliko sladkorja. Kot so preračunali, je bilo v pregledanih jogurtih od tri do največ 18 odstotkov jagodne kaše. Še bolj problematična pa je bila vsebnost sladkorja - z enim lončkom lahko uporabnik zaužije med štiri do sedem kock sladkorja.

Manj sladkorja in soli tudi v kruhu?

Država si sicer želi, da bi se industriji pijač in mlečno-predelovalni industriji pridružila še kakšna. V prihodnosti se nadejajo tudi zavez pekarskega sektorja, zlasti v smislu postopnega zmanjševanja soli in sladkorja v krušnih in pekovskih izdelkih ob sočasnem povečevanju vlaknin.

Polnozrnati kruh in polnozrnati izdelki imajo namreč precej višjo vsebnost vlaknin ter hranilnih snovi od izdelkov iz bele moke in imajo v naši prehrani pomembno varovalno vlogo pred kroničnimi bolezni, še posebej pred rakom debelega črevesja.

Sladkih pijač ne potrebujemo, a kozarec občasno ne bo škodljiv Foto: Pixabay Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) pravijo, da sladkih pijač v prehrani ne potrebujemo, saj od hranil vsebujejo le sladkor, ki pa ga moramo omejevati. "Seveda, če se občasno privoščimo kak kozarec sladke pijače ne bo nič narobe, pomembno pa je, da za žejo pijemo vodo in nesladkani čaj. V kolikor smo pri sladkih pijačah zmerni, dejansko niti ni zelo pomembno, ali je pijača nizkoenergijska," dodajajo.

Barvni semaforji, ki bi opozarjali na nezdrava živila

Čeprav se je trend naraščanja debelost ustavil, pa je po podatkih v Sloveniji še vedno veliko otrok in mladostnikov s povišano telesno težo, opozarjajo na Zvezi potrošnikov. Dodajajo, da obstaja še veliko prostora za izboljšave, predvsem je potrebno zaščiti najranljivejše skupine (otroke in starostnike). "Ena od takih stvari je zagotovo omejevanja oglaševanja otrokom, tudi s predstavitvijo na sami embalaži izdelka. Prepričani smo, da bi tudi obvezno označevanje hranil z barvnim semaforjem na sprednji strani izdelkov pripomoglo k bolj zdravim izbiram," dodajajo.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da se moramo zavedati, da je potrošnik obremenjen s hitrim tempom življenja in v stiski s časom, izbira hitro. Zato mora biti zdrava izbira preprosta in hitra. Zato moramo potrošniki pomagati vsi deležniki, tako proizvajalci in prodajalci kot država z zakonodajo in nadzorom. Foto: STA

Raziskava iz leta 2016 kaže, da se se v primerjavi z letom 2012 stanje izboljšuje, ljudje so telesno bolj dejavni in pogosteje posegajo po zdravih živilih. Kljub temu pa zaužijejo le približno tretjino priporočene količine zelenjave.

Preveč mesa in premalo rib

Na ministrstvu opažajo razkorak med priporočili in dejanskimi prehranskimi navadami v precejšnjem delu populacije, zlasti med manj izobraženimi in ekonomsko bolj ranljivimi skupinami prebivalcev. V Sloveniji ljudje v povprečju zaužijejo zlasti preveč mesnih izdelkov, premalo pa rib.