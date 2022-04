So raziskovalci že spet zgrešili rezultat celo na vrhu ali tokrat ne?

Pred štirimi leti so vse raziskave javnega mnenja, ki so bile objavljene v petek pred volitvami na večjih televizijah, zadele zmagovalca. To ni bilo težko, ker je bila SDS takrat daleč pred vsemi drugimi strankami. A že vrstnega reda nižje niso zadele. V preteklosti, ko je bilo pri vrhu bolj napeto, pa so raziskave vsakič zgrešile zmagovalca.

Na treh volitvah po letu 2000 so raziskovalci gladko zgrešili v zadnjih napovedih, kdo bo relativni zmagovalec. Najprej so leta 2004 napovedali, da bo odločno zmagal Anton Rop iz LDS. Pa je Janez Janša iz SDS. Pozneje so dvakrat napovedovali, da bo na vrhu Janša, a je prvič relativno največ glasov leta 2008 zbral Borut Pahor iz SD, drugič pa leta 2011 Zoran Janković iz PS. Šele v četrtem poskusu leta 2014 je večini napovedi uspelo zadeli, da bo zmagal Miro Cerar iz SMC. Koliko so raziskave na TVS, Novi24TV in na POP TV zgrešile pred štirimi leti, ko so vse zadele vsaj, da bo zmagala SDS Janeza Janše, si lahko ogledate v grafiki:

Zanesti se na napovedi, ki so bile objavljene v petek pred začetkom volitev, ni preveč pametno. Pokažejo pa približno sliko razmerij moči.

Nič pa ni gotovo, dokler v nedeljo vsi glasovi niso prešteti. Volitve pred osmimi leti so bile, podobno kot zadnje, pred štirimi leti, ko je SDS prepričljivo vodila in na volitvah potem zbrala več glasov kot druga LMŠ in tretja SD v seštevku, bolj predvidljive od volitev v letih pred tem. Pred osmimi leti je moral namreč na začetku kampanje predsednik SDS Janša v zapor in v glavnih soočenjih zaradi tega ni mogel sodelovati, stranka SDS pa je bila s tem ustavljena. Cerar je zmagal z veliko prednostjo. Sodbe v primeru Patria je ustavno sodišče pozneje razveljavilo kot kršitev člena, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, odločilo pa je tudi, da sojenje ni bilo pošteno, ker se iz odločanja ni izločil takratni predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša.

Rezultati vzporednih volitev v nedeljo na voliščih so veliko bolj točni kot napovedi, ki so bile objavljene v petek, ti rezultati bodo objavljeni danes ob 19. uri. Po njih bo že bolj jasno, kdo je zmagal in koliko sedežev bodo na volitvah dobile stranke. A tudi te meritve ne zadenejo čisto vsega. Kakšen rezultat so napovedale pred štirimi leti in kako se je res razpletlo, kaže preglednica:

Prve prave glasove bodo volilne komisije začele preštevati in prikazovati po 19. uri. Prvi kolikor toliko resni rezultati bodo najbrž dostopni okoli 20. ure. Razplet bi moral biti jasen do 22. ure. Dokončno pa ga bomo izvedeli čez dober teden dni, v torek, 3. maja, ker morajo volilni organi še teden dni čakati na vse glasovnice, prispele po pošti iz tujine.