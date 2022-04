Zadnja meritev: Svobodnjaki pred SDS, tik pod pragom Resni.ca, LMŠ in Povežimo Slovenijo

Pred odločanjem volivcem v nedeljo je stranka svobodnjakov Roberta Goloba v rahli prednosti pred SDS Janeza Janše, je pokazala zadnja meritev, ki jo je agencija Parsifal opravila še danes in dodatna anketiranja vključila v tridnevno meritev. Po rezultatih med anketiranimi, ki so se opredelili za stranke, bodo zanesljivo v državnem zboru še SD Tanje Fajon, NSi Mateja Tonina in Levica Luke Meseca.

Tik pod pragom pa so stranka Resni.ca, LMŠ in koalicija Povežimo Slovenijo. Pri vseh treh je uvrstitev v državni zbor mogoča. Zaradi merske napake (interval zaupanja), ki jo tudi predstavlja grafika, je možno tudi, da pride še do spremembe čisto na vrhu. Podatki so takšni:

Kako kaže strankam, raziskovalci agencije Parsifal ugotavljajo vsak delovni dan. Ko so podatki dodani v meritev zadnjih treh dni, pa jih na Siol.net predstavimo. V tokratni raziskavi so vključeni dnevi 20., 21. in 22. 4. 2022. V teh treh dneh je bilo skupno izvedenih 1061 anketnih vprašalnikov, anketiranje so opravili po telefonu.

Kot je razvidno iz grafike, kjer so zajeti zgolj opredeljeni anketiranci, kar omogoča primerjavo z volitvami, se je v primerjavi z zadnjo meritvijo moči strank, podpora SDS Janeza Janše znižala za več kot dve odstotni točki, podpora Gibanju Svoboda Roberta Goloba pa se je povišala za 0,6 odstotne točke, s čemer je ta stranka prevzela vodstvo.

Kakšni so deleži posameznih strank z upoštevanjem vseh anketirancev, tudi tistih, ki ne bi šli na volitve ali pa še ne vedo, koga bi volili, si lahko ogledate na spodnji grafiki.

Tudi med anketiranci, ki bi se zagotovo udeležili volitev pa vodi Gibanje Svoboda, sledijo ji SDS, NSi in SD.

Dodatne podatke o izvedbi raziskave si preberite tukaj.