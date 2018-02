Snežni spopad v Ljubljani #foto #video

Na Prešernov dan lahko brezplačno obiščete muzeje in galerije, v brezdelju preprosto uživate doma, tisti bolj pustolovskega tipa pa se lahko udeležite "Snežnega spopada", ki v Tivoliju poteka od 14. ure.

V opis dogodka je gostiteljica Manja Gorjan zapisala povabilo na "snežni spopad" ali po domače povedano, kepanje.

"V Tivoliju se bomo zbrali ob 14.00 - eden proti drugemu in drug z drugim. Priznaj, da je občutek, ko nekoga v snajperskem slogu Vasilija Zajceva "spucaš" s kepo ... pač fenomenalen. Priznaj! Pripravi snežno strelivo, odmeri, izstreli! Let's get ready for war!," je zapisala.

Pred dogodkom je gostiteljica pripravila celo zemljevid, da se kdo od udeležencev ne bi izgubil. Zbrali so se v parku Tivoli, v bližini parkirišča na odprti površini, da sodelujočih pri igri niso ovirala drevesa.

Povabilo je bilo očitno zelo mikavno, saj se je na dogodku potrdilo več kot 1.100 ljubiteljev kepanja. Tudi sicer pa se je dogodka udeležilo kar nekaj ljudi.

Obiskovalci so se sprva razdelili na dve skupini, modro in rdečo in s sneženim spopadom začeli ob 14. uri.

Spopada so se udeležili tako mlajši kot tudi starejši posamezniki, ki so z zabavno igro obmetavanja s snegom obudili otroka v sebi.

Nekateri so se pred kepami zaščitili na zelo inovativne načine.

Mnogim pa je zaradi metanja in bežanja pred kepami postalo tudi tako vroče, da so spopad nadaljevali brez jaken.

