Snemanje dokumentarne oddaje o zločinih v Sloveniji je prestrašilo prebivalce

Oboroženi policisti in policijski avtomobili pred izolsko bolnišnico so danes prestrašili mimoidoče, o tem kaj se dogaja pa so se ljudje spraševali tudi po facebooku. Vendar pa je bil preplah odveč, saj je šlo za snemanje ene od dokumentarnih oddaj o zločinih v Sloveniji, ki nastajajo v produkciji Planet TV.

Splošna bolnišnica Izola je bila danes prizorišče snemanja televizijskega dokumentarca o streljanju, ki se je tam zgodilo avgusta 2016. Oboroženi policisti, ki jih je bilo mogoče videti pred zdravstveno ustanovo pa so bili igralci.

Oddaja o zločinih, ki so spremenili Slovenijo

Na Planet TV si bo namreč od 23. marca naprej, vsak petek ob 21. uri, mogoče ogledati deset dokumentarnih oddaj o zločinih, ki so spremenili Slovenijo.

Serija Kartoteka bo obravnavala prekrške, zločine in primere, ki so s svojo vsebino spremenili dojemanje, obnašanje, načine raziskovanja ali celo slovensko zakonodajo. Prva v nizu bo obravnavala umore policistov na dolžnosti.

V oddaje pa bodo ob izjavah udeležencev dogodkov, preiskovalcev, novinarjev in ostalih, ki so posamezno zgodbo spremljali in pogovorov s storilci, vključeni tudi arhivski posnetki, grafične rekonstrukcije ter igrani prizori. Eden teh, ki je prestrašil prebivalce na Primorskem in ki obravnava strelski pohod v izolski bolnišnici, pa je nastajal ravno danes.