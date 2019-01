Sneg bo jutri prekril tudi Slovenijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belo odejo bo jutri dočakala tudi Slovenija. Začelo se bo zimsko obdobje, ki bo trajalo dlje časa, menijo vremenoslovci. Temperature bodo omogočile, da se bo snežna odeja obdržala, v prihodnjem tednu pa se bo od torka naprej spet odebelila. Prvo sneženje pričakujemo že ponoči v gorah, v drugem delu noči v severnih krajih, drugod bo največ snega zapadlo med šesto in 12. uro dopoldne.

Gorenjska in Koroška se bosta prebudili v zimskih razmerah, saj bo tam dež najprej prehajal v sneg do nižin, sicer pa bo večji del Slovenije sneženje zajelo jutri dopoldne.

Če se želite izogniti prometu v snegu, se na delo odpravite pred šesto zjutraj

Najbolj razširjeno sneženje bo med šesto in 12. uro in z izjemo Primorske bo verjetno snežilo kar povsod.

Po nižinah naj bi zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, v višjih predelih Gorenjske in Notranjske pa ga lahko zapade do 25 centimetrov.

"Sneženje se bo umirilo že jutri popoldan, za nekaj dni prenehalo, možnost novega sneženja pa bo nekje od torka naprej," pravi Brane Gregorčič z Arsa. Natančneje samega poteka sneženja še ne more napovedati, a kot kaže, bo v naslednjem tednu zapadlo še nekaj snega.

Snežnim razmeram se jutri ne bomo mogli izogniti. V večjem delu Slovenije bo začelo snežiti okoli šeste ure zjutraj. Foto: Metka Prezelj

Temperature pod ničlo, zaradi burje možni zameti

Temperature bodo, z izjemo Primorske, ves čas malo pod ničlo, tako da se bo sneg, kjer bo zapadel jutri, kar obdržal, od torka naprej pa je mogoče, da se bo obstoječa snežna odeja še nekoliko odebelila.

Ker bo ponekod pihala burja, so na prehodu med Notranjsko in Primorsko možni zameti.

Ker so intenzivnejše padavine napovedane že za zgodnje jutranje ure, DARS napoveduje, da bodo delovali z okrepljenimi ekipami za pravočasno preventivno posipanje in v nadaljevanju pluženje že v nocojšnji nočni izmeni.