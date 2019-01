Konec tedna prihaja snežna pošiljka. Zapade lahko do 15 centimetrov snega.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sončno, občasno je lahko nekaj več oblačnosti predvsem na severu in severovzhodu. Dopoldne bo na severu pihal severni veter, popoldne pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do deset stopinj Celzija.