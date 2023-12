Smrtna žrtev v nesreči z motornimi sanmi na Pohorju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naselju Hudi Kot v občini Ribnica na Pohorju se je okoli 17. ure zgodila nesreča z motornimi sanmi, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je težje telesno poškodovala in so jo prepeljali v UKC Maribor, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.