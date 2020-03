Razveseljiva novica za vse oskrbovance domov za starejše

Povezanost in možnost komunikacije sta v teh dneh zelo pomembna tudi za starejše, ki niso vsak dan v stiku s svojimi bližnjimi. Zato je Telekom Slovenije vsem domovom za starejše po Sloveniji ponudil dodatno brezplačno možnost, da lahko njihovi oskrbovanci uporabljajo storitve za klicno in video komunikacijo za stik z domačimi.

"Verjamemo, da sta nasmejan domač obraz in prijazna beseda še posebej neprecenljiva v teh izjemnih okoliščinah, v katerih smo se vsi skupaj znašli. Zato želimo na ta način pomagati tudi starejšim," pravijo pri Telekomu Slovenije, kjer so vsakemu od domov za starejše do 30. junija 2020 omogočili brezplačen najem treh mobitelov s storitvami, ki omogočajo uporabo najbolj aktualnih aplikacij za klicno in video komunikacijo.

Starejši v domovih pogosto nimajo svojih mobitelov, po tem, ko obiski v domovih za starejše zaradi epidemije koronavirusa niso več dovoljeni, pa so njihovo stisko glede stikov s svojci pogosto reševali kar zaposleni s svojimi mobiteli.

