Slovenski dijaki izdelali tretji najhitrejši dirkalnik na svetu

Dijaki so proti Singapurju poleteli 7. septembra in poželi neverjeten uspeh. Foto: Strojan šola, Šolski center Ptuj/FB

Ekipa dijakov Strojne šole Šolski center Ptuj je na svetovnem prvenstvu F1 in Schools v Singapurju predstavila samostojno izdelano formulo, s katero je glede na inženirsko izdelavo in hitrost dosegla tretje mesto na svetu. F1 in Schools je prestižno tekmovanje Mednarodne avtomobilistične zveze FIA, ki je sicer tudi organizator velike formule 1. Osvojili so tudi nagrado najboljšega novinca v finalu.

Mladi ptujski strojniki so dirkalnik s pogonom na stisnjen plin začeli izdelovati že v preteklem šolskem letu, za izdelavo od ideje do končnega izdelka pa porabili več kot tisoč delovnih ur, tudi med poletnimi počitnicami. Njihovo delo sta budno spremljala in jih usmerjala mentorja Gregor Gojkošek in Danijel Bedenik.

Gre za tekmovanje, kjer skupina dijakov in dijakinj izdela svoj model dirkalnika na stisnjen plin za dirkanje po 20 metrov dolgi stezi, ki jo dirkalnik prevozi v manj kot eni sekundi. Tekmovanje je obsežnejše kot samo oblikovanje dirkalnika in dirkanje.

Pri F1 in Schools so dijakom zagotovili strokovno pomoč pri izdelavi dirkalnika in razumevanja pravil, dijaki pa so morali sami poskrbeti za konstruktorje in oblikovalce ter si najti sponzorje. V delovanje šole se je vključilo tudi ptujsko podjetje Strojna akademija. "Strojna šola se je kot prva slovenska srednja šola udeležila tovrstnega tekmovanja, zato smo še toliko bolj zadovoljni z odličnimi rezultati naše ekipe, ki se je poimenovala Lightfly. To je res neverjeten uspeh," je povedala ravnateljica Anja Jesenek Grašič.

F1 in Schools je podmladek moštvenega duha F1. Na finalu v Singapurju sodeluje kar 68 ekip iz 54 držav, med njimi tudi ptujska ekipa Lightfly s svojim dirkalnikom.