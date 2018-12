Slovenska policija želi vedeti, kaj si mislite o njenem delu #anketa

Policija je na spletu objavila poziv k sodelovanju v anketi o zadovoljstvu z njenim delom. Kot so zapisali, ugodni statistični podatki niso edini dokaz njihove uspešnosti, temveč so uspešni toliko, kolikor so z njihovim delom zadovoljni ljudje.

Med ključne kazalnike kakovosti in učinkovitosti policijskega dela sodijo tudi stališča prebivalcev o delu policije, se zavedajo na policiji. Zato državljanke in državljane vabijo, da do 15. decembra izpolnijo anketni vprašalnik.

Javnomnenjske raziskave lahko bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti, kar po mnenju policije krepi partnerski odnos, ki ga imajo z ljudmi.

Ko so ljudi za mnenje vprašali pred dvema letoma, so bile ocene relativno dobre

Zadnjo podobno javnomnenjsko raziskavo je policija opravila pred dvema letoma. Rezultati, objavljeni februarja lani, so pokazali, da je bila večina Slovencev z delom policije zadovoljna. Sodelujoči so ocenili, da dela učinkovito, zaradi prisotnosti policistov pa da se počutijo bolj varno. V večini primerljivih postavk je bilo javno mnenje o policiji boljše kot v raziskavi, izvedeni dve leti pred tem.

Foto: Gregor Pavšič

Največ pohval za nadzor državne meje

Od leta 2014 do leta 2016 se je tako povprečna ocena zadovoljstva dela s policijo povišala s 3,21 na 3,52. Policiji je zaupalo 69,7 odstotka sodelujočih. Večina ljudi je tudi ocenila, da je policija uspešna na vseh temeljnih področjih dela. Najuspešnejša je bila pri nadzoru državne meje, izvajanju predpisov o tujcih, vključno z delom z migranti, ter pri zagotavljanju javnega reda in miru. Tisti, ki so bili s policisti v stiku, so ocenili, da so ustrezno odzivni, strokovni, spoštujejo človekove pravice.

Slovenijo so sodelujoči v tedanji raziskavi ocenili kot zelo varno državo, saj se je 78,7 odstotka vprašanih v kraju, kjer so živeli, počutilo varno, ogroženih pa se jih je počutilo osem odstotkov.

