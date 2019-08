Slovenska morska deklica: Najprej te smešno pogledajo, potem pa sledi vprašanje, kako to misliš #video

Pred tremi leti in pol je Barbara Petek na Filipinih, na akademiji za morske deklice, pridobila čisto pravo licenco za profesionalno deklico, ki je tudi inštruktorica. Postala je morska sirena Arabella, pa ne le to, te dni se namreč pripravlja na čisto pravo svetovno prvenstvo za morske deklice v resnih plavalnih disciplinah, kjer bo slovenske barve na Kitajskem zastopala prav ona.

Ko je bila majhna, je Barbara Petek ob prebiranju knjige o mali morski deklici Arieli sanjala o tem, da bi nekega dne tudi sama postala to čarobno pravljično bitje. Njene sanje so se izpolnile.

Odprla prvo akademijo za morske deklice

Foto: Siol.net Kot pravi, je odziv ljudi na njeno aktivnost pogosto zanimivo-smešen. "Najprej te smešno pogledajo, potem pa sledi vprašanje, kako to misliš," je dejala. A ona misli še kako resno. Odprla je celo prvo akademijo za morske deklice v Sloveniji, kjer otroke in odrasle uči plavanja z monoplavutjo.

Sama se je tega naučila na akademiji za morske deklice na Filipinih. "Najprej smo se učili teorijo, tudi tehniko pravilnega dihanja med potopom in tehniko plavanja z morsko plavutjo. Poleg tega smo imeli tudi izobraževanje o naravovarstvu," pojasnjuje.

Biti morska deklica ni preprosto. Najprej je tukaj rep, ki lahko tehta tudi do 20 kilogramov in stane vse od 150 pa do 5.000 evrov. Potem pa je tukaj še zadrževanje diha pod vodo. Ko moraš med plavanjem izvajati akrobacije in se smejati, je to vse prej kot preprosto.

Piše tudi knjigo

"Treba je dihati čim bolj globoko in umirjeno, se sprostiti. Več vdihov ko naredimo, dlje časa lahko zdržimo pod vodo," o tehniki pripoveduje Petkova.

V tujini je poklic morske deklice zelo dobičkonosen. Z enim nastopom zaslužijo od 150 pa vse do 700 evrov. A za Barbaro je to za zdaj le hobi. "Trenutno delam v Snoviku, kjer opravljam delo kot reševalka iz vode in kot sobarica. Pomagam pa tudi v Ljubljani na Ježici v Laguni," je povedala za ekipo oddaje Danes na Planetu.

Že prihodnji teden pa se odpravlja na Kitajsko, kjer bo potekalo svetovno prvenstvo morskih deklic. Ocenjevali bodo različne tehnike plavanja in koreografije. "Ocenjuje se sama koreografija, kako je izpeljana, in izvedba različnih trikov pod vodo. Dodatne točke pa dobimo, če med samim plavanjem ne uporabljamo maske, ščipalke za nos in čepkov za ušesa.

Poleg priprav na tekmovanje Barbara piše tudi knjigo, ki bo izšla septembra. Z njo želi mlada dekleta spodbuditi, da uresničijo svoje sanje - tako kot jih je sama.