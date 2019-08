Zaradi pohištva se je dobrodelna akcija spreobrnila v spor #video

Zgodilo se je v prekmurski vasici Radmožanci, kjer sta v grozljivo razpadajoči in vlažni hiši še pred kratkim živeli Judita Vid Bukovec in njena hči Zala. S pomočjo dobrih ljudi in donatorjev je njun dom to poletje končno dobil dostojno podobo. A med prostovoljci in gospo se je zaiskrilo, ker ni zadovoljna z delom, ki so ga zastonj opravili dobrotniki, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Zataknilo se je pri pohištvu

Foto: Siol.net Prej propadajoča hiška je v zadnjih mesecih dobila novo streho in okna. Dela so nadaljevali v notranjosti. Po besedah Dunje Lešnik, ki je koordinirala dobrodelno akcijo, pa se je zataknilo pri pohištvu.

"Gospe pohištvo ni všeč, niti Zalina soba, niti njeno pohištvo, niti kuhinja," pojasnjuje Lešnikova, ki je od projekta prenove odstopila, saj meni, da bi morala biti Bukovčeva hvaležna za ponujeno pomoč.

Ko je ekipa oddaje Danes stopila na dvorišče ob hiški v Radmožancih, je Bukovčeva povedala, da ima zgodba dve plati. "Ni bilo vse tako, kot je dejala Lešnikova," je pojasnila in hkrati priznala, da je res izrazila nezadovoljstvo s kuhinjo. "Druge stvari pa so čudovite," je dodala.

Poleg pohištva so Judit zmotili še grobi ometi in domnevno neravna keramika. Položil jo je Dunjin mož Simon, ki pa kritike ni sprejel najbolje.

V hiši bo treba postoriti še marsikaj, da bo primerna za bivanje

Zdaj si želi pobudo pri delih prevzeti Juditin partner Maksimiljan Rodvajn, ki je že zadnjih nekaj mesecev pomagal pri gradbenih delih. "Prioriteta je zagotoviti kopalnico zaradi osebne higiene in otroško sobo," je povedal.

Nad porabo vseh zbranih donacij je v zadnjih mesecih bdel lendavski Rdeči križ. Ta bo tudi v prihodnje skrbel za smotrno porabo denarja, ki so ga zbrali dobri ljudje iz vse države.

"Iz srca hvala vsem, celi Sloveniji," se je zahvalila Judit, ki je danes vložila prijavo na policijo zaradi groženj, ki naj bi jih bila deležna po vesteh, da ji nista všeč pohištvo in položena keramika. Judit in Zala začasno živita v bivalnem zabojniku, ki pa naj bi ga v začetku septembra odpeljali z dvorišča.

"Zelo mi je žal, da je deklica prikrajšana za svoj novi dom," je pojasnila Lešnikova, ki bo v prihodnosti še sodelovala pri dobrodelnih projektih.