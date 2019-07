Slovenka po neurju v Grčiji: bilo je kot v nočni mori #video

Pokrajina Halkidika na severu Grčije po sredinem neurju ostaja neprepoznavna. Akcija odstranjevanja posledic je v polnem teku, nekatere ulice so še vedno neprehodne. Lokalni prodajalci so ostali brez vseh spominkov in drugega prodajnega materiala, na restavracijo ob plaži pa spominja le še uničeno pohištvo.

"Bilo je kot v nočni mori", je za oddajo Danes na Planetu povedala Janja Remic, Slovenka, ki tam dopustuje z družino. Turistov pa, kot vse kaže, to ne zmoti. Kljub vsemu se danes že namakajo v toplem morju.

Remiceva se je z družino odpravila na idiličen dopust v pokrajino Halkidika, ki se nahaja v severni Grčiji. Sanjski dopust bi se kmalu lahko preobrnil v pravo nočno moro. Kot pojasnjuje, se je najprej začelo s silovitim vetrom, točo, dežjem, grmenjem in bliskanjem, ki je bilo tako močno, da niso rabili niti luči. "Čez pet minut smo ostali brez elektrike," pripoveduje.

Plaža v groznem razdejanju

K sreči so se pravočasno umaknili na varno ter neurje prestali brez poškodb in večje materialne škode. "Ker smo neurje pričakovali, smo poiskali mesto v kampu, ki je nekoliko bolj v zavetrju. Imeli smo srečo, da nismo bili v najbolj odkritem delu kampa," je dejala.

Okoliški gasilci tudi danes odstranjujejo izruvano drevje, pristojne organe pa poleg tega čaka še ogromno dela. Igrišča so namreč neuporabna, plaže onesnažene in neprepoznavne. "Včeraj so podirali podrta drevesa, kar jih je še ostalo. Popravljali so škodo, tudi elektrike včeraj ni bilo," je pojasnila.

"Plaža je bila v groznem razdejanju, danes pa je stanje že precej boljše, tako da ni čutiti posledic," je še dodala. Nekatere plaže ostajajo opustošene. Turistov, ki so se danes že namakali v morju, pa (kot kaže) to ne moti.