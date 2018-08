Slovenija zaradi nepravičnega sojenja obsojena v Strasbourgu

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je danes razsodilo, da je Slovenija kršila 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o pravici do pravičnega sojenja, ker litovskemu državljanu, obtoženemu ropa, ni zagotovila tolmačenja v litovski jezik, so sporočili s sodišča.

Litovskega državljana, ki živi v Sloveniji, so skupaj s še šestimi ljudmi aretirali marca 2002 v Sloveniji zaradi suma sodelovanja v bančnem ropu. Za vse sodne postopke so mu zagotovili tolmačenje v ruski jezik, dobil je tudi ruski prevod izjav prič. Julija 2002 je bil obsojen na osem let in štiri mesece zapora, njegovo pritožbo so zavrnili.

Moški, čigar materni jezik je litovščina, trdi, da sojenje ni bilo pravično, ker ni razumel tolmačenja v ruščino. Leta 2003 se je pred slovenskimi sodišči pritožil, da med drugim ni dobro razumel rusko in da mu je bila med sojenjem kršena pravica do uporabe svojega jezika. Njegovo zahtevo je leta 2006 zavrnilo slovensko vrhovno sodišče, leta 2008 pa še ustavno sodišče.

Obe sodišči sta odločitev utemeljili s tem, da se med sojenjem nikoli ni pritožil, da ne razume rusko, da je na sojenju sodeloval in da mu ni bila kršena pravica do pravičnega sojenja.

Sodišče v Strasbourgu je ugotovilo, da slovenska sodišča niso nikoli preverila, ali Litovec zna toliko rusko, da v tem jeziku lahko poteka njegova obramba. Zavrnilo je utemeljitev slovenskih oblasti, da je to mogoče predvideti, ker je ruščina v Litvi močno razširjena. Ugotovilo je še, da mu pomoč v zvezi z jezikom, ki jo je dobil, ni omogočila aktivnega sodelovanja v sojenju, ki zato ni bilo pravično, moškemu pa so bile kršene pravice.

Sodniki so Litovcu prisodili 6.400 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo, za sodne stroške pa mu mora Slovenija povrniti 2.500 evrov.