Slovenija sprejema še zadnje tri družine iz Turčije

Slovenija sprejema še zadnje tri družine s priznano mednarodno zaščito, ki so iz Sirije pribežale v Turčijo. Predvidoma do konca oktobra bodo nastanjene v integracijski hiši v Velenju, so sporočili iz vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov in dodali, da bo s tem uresničila načrt, ki ga je vlada sprejela marca 2016.

Kot je znano, se je Slovenija zavezala, da bo sprejela 40 beguncev iz Sirije in Eritreje ter poskrbela za njihovo nastanitev in integracijo v slovensko družbo.

Z sprejetjem in naselitvijo omenjenih treh družin je država po navedbah vladnega urada končala načrt trajne preselitve 40 oseb iz tretjih držav, ki ga je vlada sprejela 10. marca 2016.

Štiri družine že nameščene v Mariboru

Štiri družine, ki so skupaj štele 21 oseb, je Slovenija že sprejela julija, nameščene pa so bile v Mariboru, zdaj pa sprejema še tri preostale družine, ki sicer skupaj štejejo 19 oseb.

Na vladnem uradu navajajo, da bodo začeli družine takoj po nastanitvi intenzivno vključevati v slovensko družbo. "Tako vse posameznike, starejše od 15 let, najprej čaka trimesečni orientacijski tečaj, kjer bodo osvojili osnovno in najbolj nujno znanje slovenskega jezika, začeli spoznavati slovensko kulturo, običaje ter pravila. Te začetne priprave pa bodo šele prvi korak na poti do doseganja njihovega samostojnega življenja v Sloveniji," so zapisali.

Velenjski svetniki prižgali zeleno luč

Na uradu se na prihod družin pripravljajo v sodelovanju in v dialogu," ki bo v naslednjih dneh stekel tako s predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti, Mestno občino Velenje, krajevnimi skupnostmi kot predstavniki vse ostalih inštitucij, pomembnih za integracijo. S tem želijo med drugim zagotoviti ne le celovite informacije o vključevanju, temveč tudi krepiti strpnost, dialog in pogoje za sobivanje", so zapisali.

Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je sicer velenjsko občino o nastanitvi treh družin iz Sirije obvestil avgusta. Velenjski mestni svet je tudi že sprejel sklep, da lahko namestijo družine iz Sirije, in sicer največ 30 oseb.

Gre sicer za osebe z že priznano mednarodno zaščito, ki v Sloveniji pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje ter s tem povezane pravice iz socialnega in zdravstvenega varstva, šolanja in izobraževanja ter zaposlitve, ki so praviloma enake, kot jih imajo državljani Slovenije.

Poleg omenjenih 40 oseb se je Slovenija obvezala, da bo v Slovenijo premeščenih 567 oseb, prosilcev za azil, iz Italije in Grčije, a je bila obveza uresničena nekaj manj kot polovično. Tako so iz Italije v Slovenijo premestili 81 oseb, iz Grčije pa 172 oseb, skupno 253, od katerih so do danes 244 priznanali status begunca.