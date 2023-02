Slovenija se je zadolžila za 200 milijonov evrov

Slovenija je obveznico RS85 s kuponsko obrestno mero 0,4875 odstotka prvič izdala sredi oktobra 2020, izdaja je takrat dosegla milijardo evrov. Vmes jo je večkrat povečala.

Cena dodatne izdaje obveznice RS85 se je določila z donosnostjo do dospelosti 3,758 odstotka in razmikom v višini 1,371 odstotne točke nad referenčno nemško obveznico, ki zapade avgusta 2050, so sporočili s finančnega ministrstva.

Dodatno izdajo je izvedla hkrati z odkupom državnih obveznic RS83 in RS66, ki zapadeta konec marca letos oz. 9. septembra 2024. Obvestilo o zbiranju ponudb upravičenih vlagateljev je državno zakladništvo objavilo pred tednom dni, danes pa je prek spletnih strani Ljubljanske borze objavilo okvirni znesek odkupa.

Država je tako odkupila za 17,8 milijona evrov obveznic RS83 v nominalni vrednosti 2,23 milijarde evrov z obrestno mero 0,200 odstotka, od katerih je trenutno neodplačanih 1,063 milijarde evrov. Kupnina za odkupljene obveznice je pri 100,017 odstotka nominalne vrednosti, Slovenija pa bo vlagateljem plačala še obresti v višini 0,183 odstotka nominalne vrednosti.

Istočasno je odkupila za 67,8 milijona evrov obveznic RS66 v nominalni vrednosti 1,5 milijarde evrov z obrestno mero 4,625 odstotka, od katerih je trenutno neodplačanih 1,475 milijarde evrov. Kupnina za odkupljene obveznice je pri 103,631 odstotka nominalne vrednosti, Slovenija pa bo vlagateljem plačala še obresti v višini 2,179 odstotka nominalne vrednosti.

Zadolževanje bistveno dražje kot v času rekordno nizkih obrestnih mer

Organizatorice dodatne izdaje obveznice RS85 so bile banke Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank in Erste Group. Vlagatelji so večinoma iz Združenega kraljestva, Nemčije, Avstrije in Švice. Prevladujejo upravljavci skladov oziroma skladi, banke oziroma zakladnice in centralne banke.

Predčasni odkup dela izdanih obveznic v spremljavi izdaje novih je standardna operacija, ki jo državno zakladništvo izvaja za ugodnejšo ročnost in strukturo javnega dolga. Je pa zaradi splošne rasti obrestnih mer zadolževanje za Slovenijo in druge članice evrskega območja trenutno bistveno dražje kot v času rekordno nizkih obrestnih mer, ko so bile vse omenjene obveznice prvič izdane.

Današnja nova zadolžitev je sicer drugi nastop države na trgu letos. Na začetku januarja je Slovenija izdala za 1,25 milijarde evrov novih 10-letnih trajnostnih obveznic in za 250 milijonov evrov dodatnih obveznic izdaje RS76, ki zapadejo 7. avgusta 2045.