Slovenija pri Hrvaški protestira zaradi tožb proti NLB

Slovensko zunanje ministrstvo je z ustno noto, naslovljeno na Hrvaško, izrazilo zaskrbljenost zaradi zadnje pravnomočne sodbe na Hrvaškem v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami nekdanje Ljubljanske banke (LB). V sodbi iz začetka aprila so LB in NLB naložili solidarno plačilo glavnice v znesku 222.426 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi in plačilo stroškov postopka.

Kot so pojasnili na slovenskem zunanjem ministrstvu, gre za enega od sodnih postopkov, ki jih na Hrvaškem na podlagi pooblastila hrvaškega ministrstva za finance vodita Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb proti LB in NLB zaradi prenesenih deviznih vlog.

MZZ: Nadaljevanje postopkov predstavlja kršitev mednarodnih pogodb med državama

Zunanje ministrstvo je v noti, ki jo je posredovalo hrvaškemu veleposlaništvu v Ljubljani, Zagreb znova opozorilo, da nadaljevanje teh postopkov pomeni kršitev sklenjenih mednarodnih pogodb med državama, in sicer sporazuma o vprašanjih nasledstva ter memoranduma o soglasju med vladama Slovenije in Hrvaške, ki je bil marca 2013 podpisan v Mokricah.

Sporazum o vprašanjih nasledstva med drugim določa, da je vprašanje jamstev SFRJ za devizne hranilne vloge v komercialnih bankah v državah naslednicah SFRJ nasledstveno vprašanje, o katerem se morajo države naslednice pogajati pod pokroviteljstvom Banke za mednarodne poravnave.

Memorandum o soglasju pa po navedbah zunanjega ministrstva znova potrjuje dejstvo, da je vprašanje prenesenih deviznih vlog LB na Hrvaškem nasledstveno vprašanje, zato sta se obe državi zavezali to vprašanje rešiti v skladu s prilogo C sporazuma o nasledstvu. Določa tudi, da bo Hrvaška do končne rešitve tega vprašanja zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb sprožili v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.

Slovenija pričakuje, da ne bo odvzema premoženja LB ali NLB

Kljub tej določbi memoranduma sodni postopki niso bili ustavljeni in še vedno tečejo, saj hrvaška vlada ni zagotovila prekinitve postopkov oziroma ni umaknila pooblastila bankama za vodenje postopkov proti LB in NLB, pravijo na zunanjem ministrstvu.

Izrazili so pričakovanje, da se bo Hrvaška o vprašanju prenesenih deviznih vlog v prihodnje vzdržala vseh ravnanj, ki so v nasprotju s sporazumom o nasledstvu in memorandumom, še zlasti pa, da ne bo prisilnega zasega ali odvzema premoženja LB ali NLB, saj bi bilo tako ravnanje v nasprotju z mednarodnim pravom in pravom Evropske unije, k spoštovanju katerega je zavezana Hrvaška.

MZZ je z noto pristojne hrvaške oblasti tudi obvestilo, da je Slovenija Evropsko komisijo 23. aprila pisno zaprosila za mediacijo o tem spornem vprašanju, kajti Hrvaška ni odgovorila na več predlogov Slovenije o nadaljevanju nasledstvenih pogajanj, prav tako ni odgovorila na slovenski protest zaradi nadaljevanja sodnih postopkov na Hrvaškem, ki ga je poslala 27. marca.

Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška pobudo za mediacijo Evropske komisije o vprašanju prenesenih deviznih vlog sprejela.