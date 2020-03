Slovenija in Madžarska bosta odprli dodatna mejna prehoda

Slovenski zunanji minister Anže Logar se je danes z madžarskim kolegom Petrom Szijjartom dogovoril, da bosta Slovenija in Madžarska odprli dodatna maloobmejna mejna prehoda. Gre za prehoda Hodoš-Bajansenye in Čepinci-Verica (Ketvölgy), so sporočili z zunanjega ministrstva. S tem želita državi ljudem na obmejnem območju olajšati prehajanje meje, piše STA.

Kot so še navedli na MZZ, sta se ministra v telefonskem pogovoru dogovorila, da se odzoveta na pobude obeh narodnih skupnosti za lažje prehajanje meje prebivalcem obmejnega pasu. Tako bosta državi odprli še prehoda Hodoš-Bajansenye in Čepinci-Verica (Ketvölgy). Predvsem slednji je izrednega pomena za Slovence v Porabju, saj so bile po uvedbi začasnega mejnega nadzora Madžarske vse cestne povezave Porabja z matično domovino zaprte.

O podrobnostih glede režima prehajanja meje na teh dveh prehodih se bosta državi dogovorili v najkrajšem možnem času, so sporočili z ministrstva, piše STA.

Madžarska je 17. marca zaradi pandemije novega koronavirusa zaprla meje za potniški promet. Izjema so dnevni migranti z obmejnih območij in madžarski državljani, ki se vračajo v domovino.

Prestopanje meje trenutno mogoče samo na treh kontrolnih točkah

Kot na spletni strani navaja slovenska policija, je vstop na Madžarsko oziroma prestopanje meje trenutno mogoče samo na treh kontrolnih točkah. To so Pince, kjer se lahko tranzitni koridor uporablja neprekinjeno, nekdanji mejni prehod Pince R1/232, kjer lahko mejo prestopajo samo državljani Slovenije in Madžarske, in Dolga vas.

Zunanja ministra Slovenije in Madžarske sta v današnjem pogovoru izrazila tudi zadovoljstvo z dosedanjim sodelovanjem pri repatriaciji državljanov obeh držav in se dogovorila za nadaljnje sodelovanje. Izmenjala sta tudi informacije o ukrepih za zajezitev epidemije ter ukrepih za pomoč gospodarstvu, so po poročanju STA še navedli na MZZ.

Mejni prehod Holmec od četrtka zaprt, za delavce to pomeni precej daljšo pot

Avstrijski varnostni organi so medtem slovenske obvestili, da bo mejni prehod Holmec od 2. aprila zaprt do nadaljnjega, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. To za delavce, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo iz Mežiške doline, pomeni precej daljšo pot v službo. Na Koroškem ostajata s časovnimi omejitvami odprta le še prehoda Vič in Radelj.

Mejni prehod Radelj bo odprt vsak dan med 5. in 21. uro, mejni prehod Vič pa vsak dan med 5. in 23. uro, so še navedli na Policijski upravi Celje.

"Bistveno višji stroški pri prevozu"

"Mejni prehod Holmec uporablja ogromno delavcev iz Mežiške doline, ki se vozijo na delo v Avstrijo. Zaprtje mejnega prehoda zanje pomeni bistveno višje stroške pri prevozu, še vedno namreč nekatera podjetja delajo," je za STA izpostavil župan Občine Prevalje Matic Tasič. Prav tako tudi iz Mežiške doline v Avstrijo odhajajo na delo mnoge medicinske sestre v zdravstvene ustanove in domove za starejše.

"Ne vem, zakaj so se odločili ravno za Holmec," je še dodal župan prevaljske občine, ki sicer razume, da so tovrstni ukrepi potrebni zaradi zaščite zdravja ljudi, obžaluje pa odločitev, da zapirajo ravno prehod Holmec. Na Občini Prevalje uradnega obvestila o napovedanem zaprtju mejnega prehoda Holmec še niso dobili, čeprav je mejni prehod na območju te občine.

Dodatne ukrepe pri prehajanju slovensko-avstrijske meje sta v zadnjem obdobju uvedli obe državi.