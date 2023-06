Slovenija gostila Mednarodni kongres Evropskega združenja študentov farmacije

Oglasno sporočilo

Pred nekaj tedni je Slovenija gostila pomemben dogodek za farmacevtsko družbo. Mesto Podčetrtek, natančneje Olimje, je bilo izbrano za prizorišče 44. mednarodnega kongresa Evropskega združenja študentov farmacije (EPSA). Skoraj 400 mladih iz 24-ih držav je do zadnjega kotička napolnilo Olimje, kjer so na predavanjih, skupnih delavnicah in simpozijih poleg bogatih vsebin odkrivali tudi novosti na področju farmacije. Da bi razumeli več o pomenu organizacije takšnih dogodkov ter njihovem vplivu na gospodarstvo in izobraževanje, smo se pogovarjali z Janom Števancem, članom Društva študentov farmacije Slovenije, in Katjo Krajnc iz podjetja AstraZeneca. Slednje je bilo med glavnimi sponzorji kongresa in je podprlo mlade, da so bolje spoznali karierne priložnosti v farmacevtski industriji.

Foto: AstraZeneca

Konec aprila je v Olimju potekal tradicionalni kongres EPSA. Zanimalo nas je, od kod ideja za tovrstno srečanje in kakšen je namen tovrstnega dogodka?

Z veseljem lahko povem, da naše združenje obstaja že 45 let in da smo obletnico delovanja praznovali v Sloveniji. To je glavni letni kongres za študente farmacije, na katerem potekata tudi generalna skupščina združenja EPSA in volitve na izvršilne položaje. Velik poudarek je tudi na strokovnem izobraževanju študentov. Ta kongres poteka vsako leto v drugi državi, kjer se lahko s svojim predlogom za oblikovanje konference za kandidaturo potegujejo vsa nacionalna združenja farmacevtov iz 36-ih evropskih držav. Zato nam je v veliko čast, da smo bili izbrani za gostitelja tega pomembnega dogodka. Letošnji kongres je potekal pod naslovom nevrodegenerativne bolezni, na temo katerih smo poleg simpozija izvedli več strokovnih delavnic. S pomočjo različnih predavateljev in projektnih partnerjev smo uspeli zajeti tudi nekatera druga področja iz sveta farmacije.

Ali ste bili s tem številom obiskovalcev zadovoljni?

Absolutno! Letos je bilo skupno število udeležencev skoraj 400, od tega 40 članov alumni. Privabili smo udeležence iz vse Evrope, med drugim iz Združenega kraljestva, Švice, Norveške itd. Poleg velikega števila slovenskih študentov pa smo letos gostili tudi veliko študentov iz balkanskih držav, pa tudi mlade iz Poljske, Francije, Češke, veliko jih je bilo tudi iz Turčije.

Na nek način gre za povezovanje izobraževalnih ustanov in podjetij - menite, da je to sodelovanje izjemno pomembno?

Čeprav je osnovni namen kongresa strokovno usposabljanje mladih o izbranih strokovnih temah, o katerih se še ne govori veliko, ima tudi karierni pridih. V ta namen smo organizirali karierni sejem, na katerem so se predstavili številni potencialni delodajalci, imeli pa smo tudi tako imenovane karierne zmenke in karierne zajtrke, na katerih so udeleženci lahko spoznavali podjetja in priložnosti za razvoj. Zadnja leta mladi med študijem zelo aktivno gradimo mrežo s strokovnjaki, saj želimo spoznati delovno okolje v praksi, kar nam olajša odločitev pri iskanju zaposlitve. Prav zato lahko pohvalim slovensko sodelovanje med gospodarstvom in izobraževanjem. Nad tem so navdušeni tudi naši kolegi iz tujine. Da je sodelovanje z zunanjimi partnerji zelo dobro, so zaslužna tudi podjetja v zasebnem sektorju. Da so pripravljena pokazati interes in nam stopiti nasproti. Da prepoznajo potencial in vidijo dostop do perspektivnega kadra. Tukaj bi celo lahko rekli, da smo vzor tujim državam.

Če bi se na primer primerjali z eno primerljivo evropsko državo, bi lahko rekli, da je Slovenija tista, ki postavlja temelje dobrih praks, ali pa bi lahko kaj uspešnega prevzeli od tujih držav?

Lahko bi rekel, da je slovenski izobraževalni sistem zastavljen tako, da v veliki meri ustreza potrebam našega trga. Študijski sistem je naravnan zelo tehnološko in raziskovalno, ter študenta izredno dobro pripravi za nastop na trgu dela. V okviru društva organiziramo za študente tudi veliko projektov, ki slednje opremijo z izbranimi kompetencami in znanji za kasnejše iskanje zaposlitve. Eden večjih je na primer Inovacijski inkubator, kjer sodelujemo s podjetji, zaposleni pa so tisti, ki so gonilna sila in prevzamejo vlogo mentorjev, ter tako prenašajo svoje znanje in izkušnje na študente. Društvo farmacije Slovenije je tako zagotovo pravi partner tudi za podjetja, saj jim pomaga, da se pri iskanju talentov in prihodnje delovne sile približajo študentom. Seveda nam je poleg klasičnih oblik sodelovanja, kot so sponzorstva, ljubše tudi aktivno sodelovanje pri sami vsebini projektov.

Letošnja delavnica podjetja AstraZeneca na kongresu je bila na primer oblikovana v obliki reševanja resničnega poslovnega in zdravstvenega izziva, kar je študentom dejansko omogočilo dober vpogled v način delovanja podjetja. Kakšna je dinamika, s čim se podjetje ukvarja, kako vključuje inovacije in razmišljanje izven okvirjev. Vse to je bilo študentom posredovano na zelo praktičen način in nam omogočilo boljše razumevanje, kakšne so spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za ta delovna mesta. Všeč nam je bil tudi test osebnosti, ki ga je pripravila družba AstraZeneca. Prav slednji je študentom pokazal na podlagi odgovorov na uporabniku prijazen digitalni kviz, v kateri delovni oddelek bi se najbolje uvrstili. Sodelovalo je 85 študentov in povratne informacije slednjih so bile zelo pozitivne.

Foto: AstraZeneca

Gospa Krajnc, AstraZeneca je bila med glavnimi partnerji 44. kongresa EPSA. Ali lahko poveste več o družbi AstraZeneca in njeni prisotnosti v Sloveniji?

AstraZeneca je globalna znanstvena biofarmacevtska družba, osredotočena na raziskovanje, razvoj in trženje zdravil na recept na področju onkologije, redkih bolezni in biofarmacevtskih izdelkov, vključno z usmeritvijo na srčno-žilno, ledvično in presnovno ter dihalno in imunološko področje. Podjetje deluje v več kot 100-ih državah, v Sloveniji pa je prisotno že več kot 20 let. Leta 2021 je bil ustanovljen tudi t. i. balkanski grozd, ki vključuje Slovenijo, Bolgarijo, Hrvaško, Srbijo in Črno goro. Konec leta 2022 je skupina odobrila projekt, s katerim je podjetje AstraZeneca preko partnerjev vstopilo tudi v nekatere druge države južnega Balkana: Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija in Kosovo. Danes v družbi AstraZeneca Balkan dela več kot 250 strokovnjakov, do leta 2025 pa bo ekipa štela več kot 350 ljudi. Skupaj z bolniki in partnerji se osredotočamo predvsem na ustvarjanje odličnega delovnega okolja v večnacionalni ekipi, ki zagotavlja popolno kombinacijo med razvojem zaposlenih in privabljanjem novih talentov. Tudi družbena odgovornost je močan del naše filozofije in je globoko zakoreninjena v našem DNK, zato imamo zelo ambiciozen trajnostni program v več smereh: dostop do zdravstvenega varstva, varstvo okolja in etična politika.

Foto: AstraZeneca

Ali lahko podrobneje pojasnite, zakaj podpirate takšne pobude s študenti?

Kot organizacija, ki se osredotoča na to, kar nas dela človeške, dajemo velik poudarek predvsem ljudem. Poleg tega, da želimo bolnikom po vsem svetu zagotoviti zdravila, ki jim spreminjajo življenja, si prizadevamo tudi za razvoj naših zaposlenih in sodelujemo z mladimi, da bi jih podprli pri njihovih prvih poklicnih korakih. Pravilno razumevanje farmacevtske industrije in priložnosti, ki jih to prinaša, ter sodelovanje v različnih dejavnostih mlade naredi bolj samozavestne in ozaveščene o tem, katere spretnosti morajo razviti ali nadgraditi. Tako so bolje pripravljeni in vedo, kaj lahko pričakujejo na razgovoru za službo. In le tako lahko zares uresničijo svoj polni potencial.

V podjetju AstraZeneca naši sodelavci nenehno z navdušenjem sodelujejo pri pobudah za sodelovanje z mladimi. Samo v letošnji pomladi smo sodelovali v velikem številu različnih projektov za mlade v državah našega »grozda«, s katerimi smo dosegli več kot 600 študentov v različnih geografskih območjih. Zdaj začenjamo tudi s programom pripravništva AstraZeneca Balkan in nestrpno pričakujemo, da se mu bodo lahko pridružili tudi slovenski mladi iskalci zaposlitve. Kar pa zadeva našo udeležbo na 44. kongresu EPSA; v veliko veselje nam je bilo spoznati vse te navdušene študente. Naša prisotnost na dogodku je bila zelo uspešna, saj smo imeli karierne pogovore in interaktivno igro, prek katere so udeleženci lahko bolje razumeli, kakšna vloga bi jim ustrezala v podjetju AstraZeneca. Izvedli pa smo tudi poglobljeno delavnico, posvečeno reševanju konkretnega primera. Skupaj z drugimi vodji iz slovenske ekipe smo razpravljali o tem, kaj odlikuje naše inovativno podjetje in kaj je odlično mesto za delo, o naših drznih ambicijah, programu trajnostnega razvoja in pristopu, usmerjenem k bolnikom. Menim, da je bilo vse to za udeležence zelo koristno. Zame in naše sodelavce pa je bila to zelo spodbudna in pozitivna izkušnja, ki nam je omogočila boljše razumevanje, kaj je zanimivo in pomembno za mlade na tem področju.

Ste izkušeni strokovnjaki s kopico farmacevtskega znanja. Kaj v podjetju AstraZeneca najbolj cenite?

Začela bi pri ljudeh, kulturi in našem poslanstvu podpirati bolnike pri dostopu do inovativnih terapij. Vse to nas navdihuje, da vsak dan dajemo vse od sebe. V podjetju AstraZeneca cenimo vključenost in raznolikost ter gradimo delovno okolje, v katerem priznavamo vsako mnenje, izkušnjo, idejo in v katerem lahko odkrito govorimo. Priložnosti za razvoj, učenje in izmenjavo znanja s strokovnjaki iz različnih funkcij in držav so prav tako nekaj, kar v podjetju AstraZeneca zelo cenimo.

