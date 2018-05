Slovenija dala milijonsko finančno injekcijo štirim podjetjim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je danes v načrt razvojnih programov za 2018-2020 uvrstila investicije štirih slovenskih podjetij. Za državno spodbudo zanje bo gospodarsko ministrstvo namenilo 5,5 milijona evrov. Gre za projekte podjetij Kovis Livarna iz Štor, Ocean Orchids iz Dobrovnika, Medicop iz Murske Sobote in Termit iz Moravč. Skupaj bodo prinesli 182 zaposlitev.

Podjetje z orhidejami obljublja nove zaposlitve

Podjetju Ocean Orchids, ki v rastlinjakih v Prekmurju goji orhideje, je vlada za projekt novega logističnega objekta odobrila regionalno državno pomoč v višini dveh milijonov evrov. Podjetje bo s projektom do leta 2020 zaposlilo 40 oseb, po 10 letos in prihodnje leto ter 20 v 2020.

S projektom želi podjetje, ki sta ga leta 2005 ustanovila Roman Ferenčak in Tomaž Jevšnik, vzporedno investirati v dva projekta, od katerega je predmet vloge zgraditev novega objekta, ki bi pomenil razširitev obstoječih zmogljivosti ter diverzifikacijo na nove dejavnosti.

Investicijo bo podjetje izvedlo na sedežu v Dobrovniku, novi logistični center pa bo imel popolnoma digitaliziran sistem kontrolirane klime z računalniških nadziranjem varnosti, temperature zraka, zalivanja rastlin in svetlobe v prostor, so pojasnili na gospodarskem ministrstvu.

Vrednost celotne investicije je skoraj 9,3 milijona evrov brez DDV.

S finančnim dotokom se bo posodobila štorovska livarna

Družba Kovis Livarna, ki je del brežiške skupine Kovis, izdelovalca zavornih sistemov za vlake največjih svetovnih proizvajalcev, bo za projekt posodobitve livarne v Štorah s ciljem razvoja novih produktov prav tako prejela regionalno državno pomoč v višini dveh milijonov evrov. Podjetje bo s projektom do leta 2020 zaposlilo 85 oseb, letos pet, v prihodnjih dveh letih pa po 40.

S posodobitvijo livarne bodo razširili zmogljivosti, zgradili nov prizidek k obstoječi hali, novo transformatorsko postajo, investicijo v pripravo peska, avtomatsko formarsko linijo, nakup nove indukcijske talilne peči, avtomatizacijo oddelka talilnice in talilnice in čistilnice ter izboljšavo oziroma optimizacijo logističnih procesov v podjetju, so pojasnili na ministrstvu

Vrednost celotne investicije je nekaj več kot 24,7 milijona evrov brez DDV.

Finančna sredstva tudi za zdravstvo in medicinsko opremo

Soboški proizvajalec medicinske opreme in reševalnih vozil Medicop bo za projekt skladiščno razvojnega centra prejel regionalno državno pomoč v višini 900.000 evrov. Podjetje bo s projektom do leta 2022 zaposlilo 23 oseb, večino ob koncu tega obdobja.

Kot so poudarili na gospodarskem ministrstvu, gre za izvozno naravnano podjetje, ki že zdaj prodaja na trg EU in tudi zunanj njega. Brez investicije v skladiščno razvojni center ne bi moglo obdržati in krepiti pozicije na globalnem trgu, že tako visoko dodano vrednost za Slovenijo, ki je pri 49.000 evrih na zaposlenega, pa naj bi dvignili na 51.500 evrov.

Vrednost celotne investicije je skoraj 6,6 milijona evrov brez DDV.

Kos pogače bodo vzeli v zagorski jedrni družbi

Zadnji podprti projekt je postavitev nove jedrarne družbe Termit iz Moravč, ki je vodilno slovensko podjetja za izdelavo in predelavo kremenovega peska ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev za livarne in železarne.

Novo jedrarno bodo postavili v Zagorju in za to prejeli regionalno državno pomoč v višini 600.000 evrov. Podjetje bo s projektom do leta 2021 zaposlilo 33 oseb, večino prihodnje leto.

Projekt zajema izgradnjo novega proizvodnega objekta, v katerega bodo postavili 16 jedrarskih strojev za proizvodnjo jeder po vročem postopku, za katerega se uporablja oplaščeni pesek, so pojasnili na ministrstvu.

Vrednost celotne investicije je 3,4 milijona evrov brez DDV.