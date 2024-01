Gre za sistem, ki s tovornjaka izstreljuje rakete z dosegom do 40 kilometrov. Rakete so vodene z GPS-sistemom in lahko dosežejo cilje do višine 20 tisoč metrov. Sistem bo v Sloveniji uporaben tudi za zaščito kritične infrastrukture, kot je jedrska elektrarna Krško.

Gre za sistem, ki s tovornjaka izstreljuje rakete z dosegom do 40 kilometrov. Rakete so vodene z GPS-sistemom in lahko dosežejo cilje do višine 20 tisoč metrov. Sistem bo v Sloveniji uporaben tudi za zaščito kritične infrastrukture, kot je jedrska elektrarna Krško. Foto: Guliverimage



Video: YouTube

Ministrstvo za obrambo je decembra z nemškim zveznim ministrstvom za obrambo sklenilo programski dogovor o sodelovanju pri nabavi sistema Iris-T SLM, na podlagi katerega bo država od nemškega proizvajalca Diehl Defence GmbH kupila sistem zračne obrambe srednjega dosega. Dogovor je v imenu ministrstva podpisal državni sekretar Damir Črnčec.

Slovenija del pobude za zaščito evropskega neba

Slovenija je namreč ob robu srečanja ministrov zveze Nato oktobra 2022 s 14 državami podpisala pismo o nameri o vključitvi v pobudo za zaščito evropskega neba, katere pobudnica je bila Nemčija, od julija letos pa v njej sodeluje 19 evropskih držav. Slovenija je prva izmed 19 članic pobude, ki je z Nemčijo podpisala programski dogovor za nakup sistema Iris-T SLM.

Avgusta lani je bil nato podpisan memorandum o soglasju o skupnem javnem naročanju sistemov zračne obrambe v okviru ESSI (European Sky Shield Initiative Memorandum of Understanding - ESSI MOU), ki predstavlja podlago za vzpostavitev mehanizma skupnega javnega naročanja sistemov zračne obrambe, so pojasnili na ministrstvu.

Na podlagi memoranduma lahko zainteresirane države sklepajo ločene programske dogovore za konkretne projekte, v katerih bodo opredeljene finančne obveznosti, osrednji naročnik, opredeljen v ESSI MOU, pa bo pooblaščen za izvajanje konkretnih programskih pogodb.

Sistem Iris-T SLM s tovornjaka izstreljuje rakete z dosegom do 40 kilometrov. Rakete so vodene z navigacijskim sistemom GPS in lahko dosežejo cilje do višine 20 tisoč metrov. Sistem bo v Sloveniji uporaben tudi za zaščito kritične infrastrukture, kot je jedrska elektrarna Krško.



Sistem iris je Nemčija leta 2022 poslala tudi Ukrajini, ki se bori proti ruski okupacijski vojski. Sistem se je izkazal kot še posebej uničujoč za ruska letala in helikopterje, poroča kyivpost.com.

Spodaj si poglejte enega od posnetkov uporabe sistema na bojišču v Ukrajini: