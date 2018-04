Slovenci si kljub višjim plačam privoščimo manj od povprečja EU

Kljub višji plači si Slovenci privoščijo manj. Foto: STA

Kljub višji plači si je lahko Slovenec privoščil za 24 odstotkov manj kot povprečen Evropejec. Na državnem statističnem uradu ugotavljajo, da si lahko največ privoščijo prebivalci Luksemburga (za 32 odstotkov več od povprečja EU), najmanj pa Bolgari (za 47 odstotkov manj od povprečja).

Delež oseb, katerih plača je nižja od povprečne, se z leti skoraj ne spreminja in je nekoliko nižji od dveh tretjin.

Slovenija med državami z najbolj enakomerno porazdeljenim dohodkom

Po enakosti porazdelitve dohodka je Slovenija med preostalimi članicami EU na drugem mestu, na prvem je Slovaška. Najbolj neenakomerno je porazdeljen v Bolgariji, Litvi in Romuniji.

Leta 2016 je bilo med delovno aktivnimi šest odstotkov takih, ki so živeli pod pragom tveganja revščine, dva odstotka zaposlenih sta prejemala materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij.

Študenti so s svojim življenjskim slogom najbolj zadovoljni, sledijo zaposleni. Foto: Bor Slana

S svojim življenjem so najbolj zadovoljni mladi

Zaposleni so skupina, ki je druga najbolj zadovoljna s svojim življenjem, pred njimi so le študenti in dijaki, ugotavljajo na statističnem uradu. Najmanj zadovoljni so s svojim življenjem brezposelni in neaktivni ljudje.

Delodajalci so lani razpisali približno 65.300 prostih delovnih mest, kar je skoraj za tretjino več kot leto prej. Podjetja ocenjujejo, da se bo pozitivni trend zaposlovanja nadaljeval.

Velik izziv za trg dela v Sloveniji v prihodnosti so tudi demografske spremembe, saj se država spopada z negativnim naravnim prirastom, so navedli na statističnem uradu.